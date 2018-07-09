Военный эксперт: задач у беспилотников добавится

Минобороны РФ назвали число дронов на вооружении российской армии. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik рассказал об основных задачах беспилотников, которые они уже выполняют и которые им предстоит выполнять в будущем.

Более 1900 беспилотных летательных аппаратов стоит сегодня на вооружении российской армии, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник Управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков

По его словам, с 2013 года, когда было создано возглавляемое им управление, в каждом из военных округов были созданы части и соединения беспилотной авиации.

"В настоящее время БПЛА используются практически во всех мероприятиях оперативной и боевой подготовки для обеспечения эффективного решения самых различных задач", — добавил он.

Новиков подчеркнул, что только в Сирии дроны выполнили более 23 тысяч вылетов, общий налет составил 140 тысяч часов. Аппараты, в частности, обеспечивают круглосуточный контроль наземной обстановки почти на всей сирийской территории.

В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" , военный эксперт Алексей Леонков рассказал о нынешних и будущих задачах дронов.

"Основная задача, которую сейчас выполняют дроны, это разведка так называемой тактической зоны, по дальности это порядка 150-200 километров, и выдача этой информации конечному потребителю, то есть сухопутным войскам или ВКС. Так они работали в Сирии — обеспечивали высокоточность ударов боеприпасов, которые применяли наши ВКС. Но помимо разведки у беспилотников сейчас добавляется так называемая ударная функция. То есть у нас появятся ударные беспилотники тяжелого класса, способные нести вооружения. Они будут обнаруживать цели и поражать их боеприпасами: либо ракетами класса "воздух-земля", либо авиационными бомбами соответствующего калибра", — сказал Алексей Леонков.

Он рассказал также об ударном БПЛА "Охотник" массой от 5 до 20 тонн, работу над которым ведет ОКБ Сухого