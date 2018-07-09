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Задач у беспилотников добавится
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Военный эксперт: задач у беспилотников добавится 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Пирогов
В Минобороны РФ назвали число дронов на вооружении российской армии. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik рассказал об основных задачах беспилотников, которые они уже выполняют и которые им предстоит выполнять в будущем.
Более 1900 беспилотных летательных аппаратов стоит сегодня на вооружении российской армии, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник Управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.
По его словам, с 2013 года, когда было создано возглавляемое им управление, в каждом из военных округов были созданы части и соединения беспилотной авиации.
"В настоящее время БПЛА используются практически во всех мероприятиях оперативной и боевой подготовки для обеспечения эффективного решения самых различных задач", — добавил он.
Новиков подчеркнул, что только в Сирии дроны выполнили более 23 тысяч вылетов, общий налет составил 140 тысяч часов. Аппараты, в частности, обеспечивают круглосуточный контроль наземной обстановки почти на всей сирийской территории.
В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков рассказал о нынешних и будущих задачах дронов.
"Основная задача, которую сейчас выполняют дроны, это разведка так называемой тактической зоны, по дальности это порядка 150-200 километров, и выдача этой информации конечному потребителю, то есть сухопутным войскам или ВКС. Так они работали в Сирии — обеспечивали высокоточность ударов боеприпасов, которые применяли наши ВКС. Но помимо разведки у беспилотников сейчас добавляется так называемая ударная функция. То есть у нас появятся ударные беспилотники тяжелого класса, способные нести вооружения. Они будут обнаруживать цели и поражать их боеприпасами: либо ракетами класса "воздух-земля", либо авиационными бомбами соответствующего калибра", — сказал Алексей Леонков.
Он рассказал также об ударном БПЛА "Охотник" массой от 5 до 20 тонн, работу над которым ведет ОКБ Сухого.
"Это так называемые тяжелые беспилотники. Такого рода беспилотники есть в США, например, их знаменитый самый большой беспилотник "Глобал Хоук". Он тоже относится к этому классу, но выполняет чисто разведывательные задачи. "Охотник" же будет выполнять разведывательные и ударные задачи. То есть помимо собственного веса, двигателя и оборудования, он будет нести еще и нагрузку. Три с половиной тысячи километров — это максимальная его дальность, но есть еще понятие "боевого радиуса", который вычисляется как половина дистанции применения этого беспилотного летательного аппарата", — отметил военный эксперт.
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