Сирия показала свои самые опасные истребители

Сирийские ВВС продемонстрировали свой самый современный истребитель — МиГ-29СМ. Фотографии самолета появились в официальном твиттере военной авиации страны.

Запечатленная крылатая машина вооружена новейшими российскими ракетами Р-77 класса "воздух-воздух". Их особенностью является наличие активной радиолокационной системы самонаведения. Благодаря этому они способны перехватывать самые различные объекты: от небольших беспилотников до стратегических бомбардировщиков и самолетов-разведчиков, на высотах от 20 до 25000 метров. При этом скорость цели может достигать 3600 км/ч.

صورة جديدة لمقاتلة MIG-29SM #سورية في هنغار من احدى المطارات.. تظهر مسلحة بصواريخ R-77..



الغريب في الصورة ان لون غطاء الرادار مختلف عن باقي صور المقاتلات المنشورة من نفس النوع.. #SYRIA #SYAAF pic.twitter.com/eoanUrWcVN— موسوعة عسكرية سورية (@Syr_Mil_Wik) 5 July 2018

Вес ракеты составляет 175 кг, боевая часть — стержневая, с уникальными микрокумулятивными элементами, ее масса достигает 22 кг. Дальность полета Р-77 — 80 илометров.

Лучшему обнаружению воздушного противника способствует наличие на истребителе модернизированной оптико-локационной станции. Благодаря ей, МиГ может в скрытом режиме, не демаскируя себя, обнаруживать суперсовременные самолеты, выполненные по технологии "стелс".

Интересен несколько увеличенный в размерах радиопрозрачный обтекатель бортовой радиолокационной станции. РЛС, благодаря доработкам, "научилась видеть" наземные цели. Данная модификация способна эффективно применять разнообразное высокоточное оружие, в том числе ракеты Х-29.

В настоящее время сирийские ВВС имеют в своем распоряжении около тридцати самолетов МиГ-29 различных модификаций.