Минобороны заказало БМП «Курганец-25»

Боевую машину пехоты «Курганец-25» на гусеничной платформе начнут поставлять в российскую армию в 2019-2021 годах. Уже заключены соответствующие государственные контракты.

О поставках машины боевой пехоты в армию сообщается в годовом отчете предприятия «Курганмашзавод» , который и производит эту технику. В отчете отмечается, что разработано тактико-техническое задание на опытно-конструкторские работы «Создание унифицированной межвидовой гусеничной платформы и боевой машины на ее базе» (шифр «Курганец-25»). И уже произведены опытные образцы машин, ведется их доработка и подготовка к полноценным испытаниям перед принятием техники на вооружение в 2019-2021 годах. На предприятии планируют поставлять машины российской армии к 2021 году.

БМП «Курганец-25», кстати, его разрабатывают с 2012 года, получила переднее расположение моторно-трансмиссионного отсека. Экипаж и десант теперь находятся в отдельной бронекапсуле, которая изолирована от вооружения и боеприпасов. На универсальной гусеничной платформе помимо БМП планируется также создать боевую машину десанта, бронетранспортер, самоходную артиллерийскую установку с 125-миллиметровым орудием.