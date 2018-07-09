Британия создала новую зону операций в ответ России

Вооруженные силы Великобритании увеличат свое присутствие в Северной Атлантике в рамках противостояния «растущей российской угрозе», заявил руководитель Королевского флота адмирал Филип Джонс.
Джонс в интервью Sky News отметил, что Лондон на протяжении 10 лет не замечал «возрождение потенциала и масштабов» российского флота, и теперь должен ответить на это. По словам Джонса, в Северной Атлантики будет создана новая совместная зона операций, а сам регион станет приоритетом для правительства Великобритании.
Одной из основных задач британского флата станет защита важнейших линий подводных коммуникаций. Около 97% мирового трафика, в том числе финансовые транзакции, передается по волоконно-оптическим кабелям на большой глубине. Именно эти кабели, по мнению Джонса, интересуют Россию.
Примечательно, что свое заявление Джонс сделал спустя несколько недель после того, как США заявили о восстановлении второго флота в Атлантике также в качестве ответа России.