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Британия создала новую зону операций в ответ России
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Британия усилит военный флот в Атлантике для противостояния России 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Фото: Reuters
Вооруженные силы Великобритании увеличат свое присутствие в Северной Атлантике в рамках противостояния «растущей российской угрозе», заявил руководитель Королевского флота адмирал Филип Джонс.
Джонс в интервью Sky News отметил, что Лондон на протяжении 10 лет не замечал «возрождение потенциала и масштабов» российского флота, и теперь должен ответить на это. По словам Джонса, в Северной Атлантики будет создана новая совместная зона операций, а сам регион станет приоритетом для правительства Великобритании.
Одной из основных задач британского флата станет защита важнейших линий подводных коммуникаций. Около 97% мирового трафика, в том числе финансовые транзакции, передается по волоконно-оптическим кабелям на большой глубине. Именно эти кабели, по мнению Джонса, интересуют Россию.
Примечательно, что свое заявление Джонс сделал спустя несколько недель после того, как США заявили о восстановлении второго флота в Атлантике также в качестве ответа России.
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