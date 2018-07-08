В порт Одессы зашёл американский эсминец

Ракетный эсминец армии США USS «Портер» DDG 78 зашёл утром 8 июля в порт Одессы, сообщает «Думская».

«Портер» и командный корабль «Маунт Уитни» Шестого флота США зашли в Чёрное море для участия в совместных с Украиной учениях «Морской бриз — 2018».

Основное вооружение эсминца — 90 ракетных пусковых установок, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты «Томагавк».

В ВМС США сообщили, что корабли находятся в акватории Чёрного моря «для содействия обеспечению мира и экономической стабильности».