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В порт Одессы зашёл американский эсминец
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В порт Одессы зашёл американский эсминец 

RT на русском 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Ракетный эсминец армии США USS «Портер» DDG 78 зашёл утром 8 июля в порт Одессы, сообщает «Думская».
«Портер» и командный корабль «Маунт Уитни» Шестого флота США зашли в Чёрное море для участия в совместных с Украиной учениях «Морской бриз — 2018».
Основное вооружение эсминца — 90 ракетных пусковых установок, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты «Томагавк».
В ВМС США сообщили, что корабли находятся в акватории Чёрного моря «для содействия обеспечению мира и экономической стабильности».
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