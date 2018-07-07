Два корабля ВМС США вошли в Черное море

Два боевых корабля ВМС США вошли в Черное море для участия в учениях с Украиной

Флагманский корабль 6-го флота ВМС США USS Mount Whitney вошел в субботу в Черное море и направляется в Одессу, чтобы принять участие в американо-украинских военно-морских учениях Sea Breeze 2018. Об этом сообщило командование 6-го флота, который базируется в Неаполе

"Корабль Mount Whitney вошел в Черное море 7 июля для проведения операций по обеспечению безопасности на море и укрепления региональной морской стабильности, а также улучшения подготовки военно-морских сил союзников и партнеров НАТО. В рамках этой миссии корабль примет участие в учениях Sea Breeze 2018", — говорится в распространенном заявлении.

В пятницу с теми же целями в Черное море вошел ракетный эсминец USS Porter, добавило командование.

Как указывается в заявлении, "в ходе учений будут отрабатываться различные задачи, в том числе пресечение незаконной деятельности на море, противодействие в воздухе и под водой, десантные, а также поисково-спасательные операции". Предполагается, что в этом году учения пройдут с 9 по 21 июля и охватят северо-западную часть моря.