Российский «летающий радар» А-100 сделали прозрачным

Ключевым достоинством перспективного самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-100 "Премьер" является его радиопрозрачность. Первый летный прототип системы на базе новейшей модификации Ил-76 активно испытывается.

— Одно из главных достоинств комплекса — радиопрозрачность. Для А-100 были созданы и отработаны уникальные технологии производства радиопрозрачных обтекателей больших размеров, — пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Характеристики "Премьера" засекречены, но известно, что его основные боевые параметры: дальность обнаружения воздушных и морских целей, количество одновременно сопровождаемых объектов, скорость обработки информации и выдачи целеуказаний на средства поражения, — существенно выросли по сравнению с предшественником А-50.

— А-100 способен наводить на цели во всем диапазоне скоростей и высот при сильных помехах. Ни один другой комплекс в мире не обладает такими возможностями, — рассказал собеседник агентства.

Напомним, первый полет лаборатории на базе Ил-76 с аппаратурой "Премьера" состоялся в ноябре 2017 года с аэродрома таганрогского АНТК имени Бериева, где строят и обслуживают все российские "летающие радары". Внешне новый комплекс отличается от А-50 большим диаметром надфюзеляжного обтекателя, из-за которого комплексы ДРЛО прозвали "самолет-гриб", дополнительными антеннами над кабиной пилотов и в хвостовой части.

Электронное оборудование для А-100 — в частности, двухдиапазонный радар с фазированными антенными решетками, — разработали в концерне "Вега" . Благодаря особой антенной системе локатор способен быстро увеличивать дальность обзора в нужном направлении. Истребители "Премьер" может находить на расстоянии 600 километров, корабли — на 400.