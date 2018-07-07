Американские истребители оказались никому не нужны

«Только национальные интересы»: почему Италия отказалась от закупок американских истребителей F-35

Италия решила отказаться от покупки американских истребителей пятого поколения F-35. Такое заявление сделала глава оборонного ведомства страны Элизабетта Трента. Рим считается важным партнёром Соединённых Штатов в программе по разработке и производству самолёта. Однако нынешние власти страны эту позицию намерены пересмотреть. Ранее готовность отказаться от этих истребителей выразила и Турция , которая также принимала участие в разработке F-35. Эксперты не исключают, что такие заявления могут говорить об ухудшении отношений между США и их союзниками по НАТО

Рим принял решение отказаться от дальнейших закупок американских истребителей F-35. Такое заявление сделала новый министр обороны Италии Элизабетта Трента, член партии евроскептиков «Движение 5 звёзд». По её словам, власти также намерены более детально разобраться с пунктами контракта 2012 года на поставку 90 американских самолётов.

По этим договорённостям, предполагается поставка 60 истребителей F-35A и 30 машин F-35B общей стоимостью в 14 млрд евро.

«Мы больше не будем закупать F-35», — сказала она в интервью телеканалу La7.

Как подчеркнула итальянский министр, отказ от покупки 90 истребителей F-35 может привести к штрафным санкциям со стороны Соединённых Штатов, которые в свою очередь могут негативно сказаться на итальянском бюджете.

«Мы (правительство Италии. — RT) проводим тщательную оценку, учитывающую только национальные интересы», — отметила Трента.

Отметим, что итальянский завод по производству F-35 в Новаре — единственный за пределами Соединённых Штатов, где выпускают эти истребители. В мае 2017 года в Италии выпустили первый из 119 истребителей, который впоследствии был отправлен в Мэриленд, США, для сертификации и обучения персонала.

«Вторая неприятность»

Италия — не первое государство, решившее пересмотреть свою позицию касательно новейших американских истребителей. Ранее власти Турции не раз подчёркивали, что Анкара вправе покупать не только американские F-35, но и российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, на что Вашингтон пригрозил не только отказом от поставок истребителей, но и экономическими санкциями.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь подчёркивал, что приобретение Анкарой ЗРК С-400 — «вопрос закрытый». При этом в конце мая 2018 года в конгрессе США был принят законопроект по военному бюджету, согласно которому, в частности, предусматривается ограничение поставок вооружения турецкой стороне. Премьер-министр Турции, Бинали Йылдырым , комментируя принятие документа, заявлял, что в случае, если США откажутся поставлять самолёты F-35, «Турция не останется без альтернативы».

В целом, заявление итальянского министра говорит об «очень серьёзной трещине» между странами НАТО по вопросу данного истребителя, считает военный обозреватель « Комсомольской правды », полковник в отставке Виктор Баранец

«Эту трещину нельзя рассматривать в отрыве от другой — турецкой. Анкара некоторое время назад заявила, что она может тоже отказаться от закупок F-35. А Турция намеревалась закупить их аж 100 штук », — сказал он в беседе с RT.

Более того, по его мнению, на фоне заявлений о поиске альтернативных вариантов и даже о рассмотрении российского истребителя пятого поколения Су-57, можно говорить об «очень серьёзных проблемах» в вопросе отношений США с союзниками Североатлантическому альянсу.

«Это заявление итальянского министра обороны уже наделало немало паники в кабинетах и Белого дома, и Пентагона. Представляю, как дымятся сейчас телефоны, линии связи между Пентагоном и министерством обороны Италии. Это вторая серьёзная неприятность, которая возникла в последнее время в американо-турецких и американо-итальянских отношениях», — считает эксперт.

«Если Трамп прежде всего заботится о том, чтобы обеспечить свою страну новыми заказами и новыми деньгами, то европейцы и турки не хотят спонсировать американское производство. Если мы говорим, что у США сейчас начинаются отказы от лётной техники — Турция, Италия — то я не исключаю, что многие крупнейшие страны также будут отказываться», — выразил он мнение в беседе с RT.

При этом он считает, что данное решение приведёт к замешательству в Белом доме — прежде всего потому что речь идёт о больших объёмах заказов.

«Это огромнейшие деньги, миллиарды долларов. И по большому счёту для экономики США в целом будет не сильный удар, но для экономики отрасли это будет означать, что любые другие отказы сильно ударят», — отмечает Судаков.

Самый неудачный

F-35 — истребитель-бомбардировщик пятого поколения. Ожидается, что он станет основой ВВС США, Великобритании Канады и других союзников Вашингтона. Его стоимость для Италии составляет 51,3 млн евро за одну боевую машину. Такие данные ранее сообщали в итальянском парламенте. Истребитель считается самым дорогим в истории военным самолётом.

Несмотря на позиционирование Соединёнными Штатами F-35 как наиболее современного и эффективного истребителя, периодически становится известно о недоработках. Эксперты связывают это с попыткой внедрить слишком большое количество перспективных разработок, которые пока «сырые» и имеют ряд недостатков.

Ранее стало известно о проблемах с программным обеспечением, из-за которой был отложен ввод в эксплуатацию. Данные технические сложности не позволяли осуществлять стрельбу из пушек. Тогда разработчик Пьер Спрей самолёта F-16 сообщил о том, что проект F-35 изначально провальный. Позже CNN стало известно, что изоляционный материал в топливной системе истребителя крошится во время полётов. Дефект был обнаружен на 57 самолётах, 15 из которых были уже приняты на вооружение ВВС США. Из-за этого в сентябре 2016г. истребитель-бомбардировщик загорелся во время запуска двигателя на базе ВВС США Mountain Home в Айдахо.

Из-за этих недоработок F-35 ранее был признан самым неудачным самолётом по мнению американского издания The National Interests.