Су-57 оказался дорогой и бесполезной игрушкой

Массовое производство новейшего истребителя Су-57 «не надо форсировать». Об этом заговорили сначала новый куратор оборонного комплекса, а затем и глава профильной комиссии Госдумы . А ведь на эту машину 5-го поколения еще несколько лет возлагались очень серьезные надежды — которые, похоже, проект вовсе не оправдал. Что же пошло не так?

В эпоху стремительного развития технологий истребитель пятого поколения Су-57 быстро устареет, поэтому нужно сосредоточиться на разработке самолета нового, шестого поколения. Об этом заявил член экспертного совета Госдумы по авиапрому, глава думской комиссии по правовому обеспечению развития организаций «оборонки» Владимир Гутенев . «Су-57 не будет массово закупаться в интересах ВКС. Зато у машины прекрасный экспортный потенциал, многие страны захотели бы его приобрести», — сказал Гутенев агентству «Интерфакс»

Оставим за совести депутата заявление о «прекрасном экспортном потенциале» — иностранцы всегда покупают только те машины, которые предпочитает использовать сама российская армия. Одно утверждение депутата противоречит другому — если Су-57 не будет массово закупаться в интересах ВКС, на его экспортном потенциале смело можно поставить крест. Самое важное другое — почему депутат подтверждает, что ВВС России по сути отказываются от самолета, на который возлагались такие надежды и в разработку которого вложены столь гигантские средства?

Такое резкое суждение нельзя считать мнением отдельно взятого депутата, пусть и из профильной комиссии. Гутенев подчеркнул: он солидарен с мнением нового куратора «оборонки», вице-премьера Юрия Борисова , в недавнем прошлом замминистра обороны. Форсировать массовое производство Су-57 нет смысла, — сказал Борисов в понедельник в эфире канала «Россия 24».

Вице-премьер отдал должное качествам этого истребителя: Су-57 «проявил себя очень хорошо, в том числе и в Сирии , подтвердил свои летно-технические характеристики и боевые возможности». Но при этом Борисов заметил: сегодня одним из лучших самолетов в мире считается представитель предыдущего поколения «4+» — Су-35. Видимо, Су-35 — вполне эффективный и одновременно не столь дорогой вариант.

Аналогичный аргумент привел и депутат Гутенев. ВКС уже имеют на вооружении одни из лучших в мире истребителей Су-35С, заявил он. По мнению Гутенева, эти машины поколения «4+» по боевым качествам превосходят не только основные американские аналоги — F-15 и F-16. В некоторой степени Су-35 не уступают F-35 и F-22 — самолетам пятого поколения, считает депутат.

Такие выводы контрастируют с многообещающими планами, о которых заявлялось в начале работы над Т-50 (таким был заводской индекс нынешнего Су-57). Разработка этого истребителя пятого поколения в рамках проекта ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации) началась еще в 2001-2002 годах. Планировалось, что истребитель пятого поколения, находящийся на острие военно-технической мысли (технологии «стелс», продвинутая авионика, мощные радары) должен стать противовесом F-22 и F-35.

Вложения в проект были более чем внушительными. Через девять лет после начала работ, в 2010 году, президент Владимир Путин констатировал: только на первом этапе создания самолета было затрачено около 30 млрд рублей. Столько же, по оценке главы государства, требовалось для завершения работ.

Тогда же, в 2010-м, был совершен первый полет. В Минобороны планировали, что в конце 2016 года начнется серийное производство новых самолетов. Только с 2016 по нынешний год ВВС должны были получать по восемь Т-50 ежегодно. Госпрограмма вооружений до 2020 года подразумевала закупку 52 машин. Планировалось сформировать как два полка.

Но, как говорится, «что-то пошло не так». По прошествии 17 лет с начала работы вице-премьер Борисов констатировал: испытания Су-57 «идут согласно плану» (то есть до выхода в серию еще далеко), и в 2018 году в ВКС должны быть приняты всего две опытные машины. Опытные, а вовсе не серийные.

Отклонение от заданного курса можно было заметить еще в 2015 году. Тот же Юрий Борисов, тогда в ранге замглавы Минобороны, сообщал: ведомство Сергея Шойгу оставляет за собой право пересмотреть количество закупаемых машин. «Законтрактовано» было всего 12 самолетов Т-50. С другой стороны, в прошлом году Минобороны заказало уже под сотню Су-35С и более ста Су-30СМ.

Эксперты считают, что причиной падения интереса к Су-57 стала «межвидовая» конкуренция.

Во-первых, по своим характеристикам Су-35 почти не уступает Су-57. Во-вторых, на ныне существующих образцах новейшего Су-57 стоят устаревшие двигатели — аналогичные тем, что используются на действующих в ВВС машинах марки Су. Модернизация этого «движка» заняла 14 лет, и только в апреле были завершены государственные стендовые испытания. В мае сообщалось: «летающая лаборатория Т-50-2» (прототип Су-57) продолжает летные испытания с двигателем второго этапа. А ведь этот двигатель, именуемый «изделием 30», как ожидалось, уже давно должен быть в деле.

Сказывается специфика, проявившаяся еще в советские времена — новейшие самолеты появляются раньше, чем разработаны и испытаны необходимые им двигатели (и это понятно, учитывая сложность изготовления этого важнейшего элемента самолета).

В-третьих, вопрос стоимости. Цена одной единицы Су-57 — около 50 миллионов долларов, или 3,16 млрд рублей. Для сравнения, в 2014 году тогдашний главком ВВС Виктор Бондарев сетовал на дороговизну Су-30, Су-35 и Су-34, поступающих в армию: «Более 1 млрд рублей каждый самолет стоит!». Напомним, что в начале 1970-х чрезмерная стоимость «похоронила» проект перспективного бомбардировщика-ракетоносца Су-100. И не его одного.

Нынешний интерес, проявленный военным ведомством к Су-35, вполне оправдан. «Истребитель зарекомендовал себя как отличный аппарат с хорошими показателями по дальности полета. Важно, что он может использоваться как многоцелевой самолет, как фронтовой бомбардировщик, даже как самолет сопровождения с хорошим радиусом действия — с теми „движками“, которые на нем стоят. И я думаю, что это не последний двигатель, они и дальше будут разрабатываться в плане увеличения дальности его полета», — пояснил газете ВЗГЛЯД бывший летчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов . Такому самолету, «класса 4++» не хватает одного плюса до полной невидимости для радаров, отмечает эксперт.

Что же касается Су-57, то как полагает Красноперов, это «скажем так, более дорогая игрушка».

«То, что характеристики Су-57 очень похожи на Су-35, особенно по двигателю — понятно, но ведутся разработки нового двигателя, и он появится. Это все приходит не сразу и, естественно, требует затрат», — подчеркивает летчик. Пока же, «для того, чтобы оставить обороноспособность нашей страны на необходимом уровне — надо закупать те самолеты, которые есть и которые надежны — это, касается, прежде всего Су-35», — подчеркивает Красноперов. Добавим, что при этом возникает вопрос — почему ставка на Су-35 не была сделана раньше?

Эксперт также напоминает, что «у американцев самолеты серии „F“ потерпели несколько катастроф и в целом у них много отказов. То есть, проект сыроват». Напомним, что истребитель F-35, новейший и крайне дорогостоящий (Lockheed Martin преподнес как достижение снижение его стоимости со 100 млн до 85 млн долларов за штуку), подвергался жесткой критике. В частности, много говорилось о его проблемах с катапультированием, которые судя по всему, пока не решены.

Критики высказывают мнение, что высокотехнологичные, но дорогостоящие истребители 5-го поколения, что отечественного, что американского производства представляют собой своего рода «тупиковую ветвь» эволюции боевых самолетов. Нельзя сказать, что Минобороны прямо подтверждает такое мнение. Но обратим внимание на упомянутое в начале высказывание депутата Гутенева. Он, кроме всего прочего, заявил, что следует начать работать над боевым самолетом следующего поколения, который стал бы переходным звеном между пилотируемой и беспилотной авиацией.

И это значит, что массовый выпуск Су-57 мы не увидим, скорее всего, никогда.