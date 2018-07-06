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На Западе оценили установку «Кинжалов» на Ту-22М3
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На Западе оценили установку гиперзвуковых «Кинжалов» на Ту-22М3 

Российская Газета 6 июля 2018
Фото: ТАСС
Как пишет Popular Mechanics, такой тандем позволит России наносить удары с дальних дистанций, не опасаясь ПВО противника. Также сообщается, что Ту-22М3 после определенных изменений может быть использован для перевозки четырех ракет "Кинжал".
Диапазон действия бомбардировщика автор публикации оценивает примерно в 3400 миль, а дальность полета "Кинжала" — в 1200 миль. За счет этого общий радиус действия увеличивается до 4600 миль. Ракеты могут снаряжаться обычными или ядерными боеголовками и наносить удары по наземным или морским целям.
Popular Mechanics отмечает, что объединение возможностей бомбардировщика и гиперзвуковых ракет является новой и интересной комбинацией, способной преодолевать современную оборону.
"Сочетание двух видов вооружения принесло бы экономически выгодные преимущества и предоставило бы российским ВКС новые возможности", — пишет издание.
Напомним, ранее сообщалось, что дальний бомбардировщик Ту-22М3 планируется вооружить четырьмя ракетами "Кинжал". Эксперты считают, что это не только экономически выгодно, но и позволит сделать самолет более эффективным оружием против авианосных группировок и целей, находящиеся под защитой средств ПВО и ПРО.
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