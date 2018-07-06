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ВСУ наращивают вооружение у линии соприкосновения
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ВСУ наращивают вооружение у линии соприкосновения, заявили в ЛНР 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Украинские силовики используют "Урожайное перемирие" для наращивания вооружения у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.
"Используя условия "Урожайного перемирия" украинское командование продолжает нарушать минские соглашения в части, касающейся сосредоточения запрещенного вооружения вдоль линии соприкосновения", — сообщил Марочко.
Он уточнил, что в районе населенного пункта Золотое выявлено передвижение двух танков Т-72. Также в районе населённого пункта Новоалександровка выявлены огневые позиции минометов калибром 120 миллиметров.
"Кроме того, украинские силовики проводят мероприятия по обеспечению 53, 72 механизированных и 17 танковой бригад машинами командиров батареи типа 1В18-1, предназначенных для осуществления управления реактивными системами залпового огня, огнём артиллерийских и миномётных батарей… Мы призываем представителей Миссии ОБСЕ активизировать наблюдение местности, с целью фиксации запрещенного вооружения ВСУ, а в случае выявления, добиться его отвода на установленные дистанции", — рассказал он.
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