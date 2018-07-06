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Российские беспилотники начали вооружать бомбами
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Российские беспилотники начали вооружить бомбами и ракетами 

Российская Газета 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Также российские БПЛА начали вооружать управляемыми и планирующими бомбами. Судя по фото, одним из первых их получил беспилотник "Фопост-М2". Речь идет о боеприпасах массой от 15 до 100 килограммов, имеющих боевую часть до 50 килограммов, которая может быть доставлена на расстояние 12-20 километров при планировании и до 100 километров с использованием двигателя. Ранее о них сообщало РИА Новости.
Новейшие разработки позволяют военным в полевых условиях собирать бомбы как планирующего типа, так и снабженные двигателем, менять модуль наведения и монтировать боевую часть.
Напомним, что беспилотник ДА-42Б был создан на базе австрийского самолета DA42 компании Diamond Aircraft Industries. Информации о машине не так много. Известно, что его планировалось оснастить электронно-оптической системой наблюдения, цифровой фотокамерой, радиолокационной станцией с синтезированной апертурой, а также системами автоматического взлета и посадки и автономного полета по заранее запрограммированному маршруту. Об этом сообщало интернет-издание N+1.
"Форпост" был разработан на основе израильского беспилотника Searcher 2, но при этом серьезно модифицирован: в частности, российский аппарат адаптирован к более непредсказуемым погодным условиям. Что касается технических характеристик аппарата, то в изначальной версии они таковы: при максимальной скорости 204 километра в час "Форпост" может находиться в воздухе более 17 часов. Максимальная высота полета беспилотника — более пяти километров, а дистанция управления системой с земли — 250 километров.
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