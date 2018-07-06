Бракованный украинский миномет бьет по своим

В украинской армии произошло очередное трагическое ЧП — взрыв миномета собственной разработки унес жизни сразу нескольких военнослужащих. И это уже не первый подобный инцидент. Важно понимать, что производство минометов — относительно простой технологический процесс. А это значит, что о состоянии ВПК Украины можно сделать самые печальные выводы.

В пятницу утром на полигоне в Ровненской области во время занятий по боевой подготовке погибли трое (по другой информации — четверо) украинских военных. Еще девять человек ранены. Трагедия произошла во время стрельб из миномета «Молот» украинской разработки — оружие разорвалось прямо во время выстрела.

На ЧП отреагировал президент Петр Порошенко . Он запретил применять «Молоты» до завершения расследования причин трагедии.

М120-15 «Молот» калибра 120 миллиметров разработан концерном «Укроборонпром» на основе советского миномета 2Б11. В 2016 году поступил на вооружение — и сразу начал показывать себя не с лучшей стороны. Первый случай взрыва «Молота» произошел на учебных стрельбах на полигоне «Широкий Лан» 25 июля того же года. В результате один офицер погиб на месте, еще десять военных получили ранения, еще один скончался в госпитале несколькими днями позже. Второй взрыв прогремел в ноябре того же года, в результате погибли еще двое солдат. Взрыв под Ровно стал уже третьим.

«Миномет «Молот» активно пиарился в украинских СМИ в 2014-2015 году. Определенное их количество было поставлено в войска, в том числе и в Донбасс, — сказал РИА Новости военный эксперт Борис Рожин. — Сразу после использования минометов были выявлены различные дефекты, связанные с некачественным производством стволов, со случаями разрывов мин в этом миномете. Были выявлены также и другие дефекты, связанные с установкой старых, еще советских прицельных приборов».

После нового ЧП на Украине вновь зазвучали призывы отказаться от горе-оружия. Как предполагает журналист Ольга Решетилова, дефект кроется в марке стали ствола. «Мы неоднократно пытались привлечь внимание к тому, что с „Молотом“ есть проблема. Эксперты-металловеды утверждают, что марка стали в стволе не соответствует техническим характеристикам: она мягче, чем это должно быть», — пишет Решетилова в своем Facebook.

Как признавались украинской прессе бывшие участники так называемой АТО, «Молоты» очень быстро нагреваются. По предположению многих украинских экспертов, основных причин нештатной работы несколько: некачественный боеприпас, некачественный металл, использованный для изготовления ствола, или заводской брак.

Заместитель главного редактора журнала «Арсенал отечества» Дмитрий Дрозденко подчеркнул, что миномет — не настолько сложное изделие, чтобы мириться с отказами. «Или нарушены технологические цепочки, или плохо спроектирован этот миномет, или просто плохо делают. Вот вышиванки они хорошо шьют, а минометы делают плохо, — заявил Дрозденко газете ВЗГЛЯД . —

Это все говорит об общей деградации украинской промышленности, которая производит такую технику, как и о деградации политической власти».

Ближе к вечеру со своим мнением выступил наконец и создатель миномета — «Укроборонпром». «На сегодняшний день альтернатив минометам „Молот“ у нас нет. В любом случае его надо было делать и надо его использовать в ВСУ», — посетовал гендиректор госконцерна Павел Букин . Как сообщает УНИАН, Букин порекомендовал дождаться результатов расследования, которые покажут, сам ли миномет стал причиной трагедии на полигоне.

Александр Бартош. Украинские власти продолжают использовать некачественный миномет из-за желания любой ценой обеспечить «огневую мощь своих сухопутных подразделений в преддверии возможных новых столкновений на Юго-Востоке», заявил член-корреспондент Академии военных наук

«Киев пытается поставить на национальную почву разработку новых видов оружия, в том числе минометных систем. Это не получается, потому что не хватает технологий, современных материалов и опыта разработки таких систем», — сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. — Системы советского производства устаревают, они изношены. В результате этой спешки случаются такие трагические вещи, как с этим минометом».

«Именно поэтому они вводят в строй неотработанные системы оружия, чем ставят под угрозу жизнь и здоровье своих же солдат», — подытожил Бартош.