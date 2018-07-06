Российскую подлодку вооружили «Ихтиозавром»

Подлодку «Новороссийск» вооружили новейшими торпедами «Ихтиозавр»

Как сообщает блог bmpd, речь идет о новейших электрических торпедах калибра 533 миллиметра, разработанных по ОКР "Ихтиозавр". Внешне они отличаются уменьшенной длинной и особенной формой головной части.

Сейчас это оружие считается новейшими российскими серийно выпускаемыми электрическими торпедами. До 2023 года каспийское предприятие должно изготовить 73 такие торпеды.

Сообщается, что торпеды на фото были погружены на дизель-электрическую подводную лодку субмарину "Новороссийск" в Севастополе в конце мая.

Напомним, что УЭТ-1 — это универсальная электрическая торпеда с улучшенными боевыми и техническими характеристиками. Она пришла на замену устаревшей самонаводящейся торпеде УСЭТ-80. Новая торпеда имеет калибр 533 мм с большей дальностью хода, чем УСЭТ-80, более высокой скоростью и лучшей дальностью обнаружения подводных целей. Среди особенностей нового изделия — способность обнаруживать кильватерный след надводных кораблей и возможностью плавной регулировки скорости.