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Российскую подлодку вооружили «Ихтиозавром»
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Подлодку «Новороссийск» вооружили новейшими торпедами «Ихтиозавр» 

Российская Газета 6 июля 2018
Фото: Минобороны РФ
Как сообщает блог bmpd, речь идет о новейших электрических торпедах калибра 533 миллиметра, разработанных по ОКР "Ихтиозавр". Внешне они отличаются уменьшенной длинной и особенной формой головной части.
Универсальную электрическую торпеду УЭТ-1 разработали специалисты завода "Дагдизель", расположенного в Каспийске.
Сейчас это оружие считается новейшими российскими серийно выпускаемыми электрическими торпедами. До 2023 года каспийское предприятие должно изготовить 73 такие торпеды.
Сообщается, что торпеды на фото были погружены на дизель-электрическую подводную лодку субмарину "Новороссийск" в Севастополе в конце мая.
Напомним, что УЭТ-1 — это универсальная электрическая торпеда с улучшенными боевыми и техническими характеристиками. Она пришла на замену устаревшей самонаводящейся торпеде УСЭТ-80. Новая торпеда имеет калибр 533 мм с большей дальностью хода, чем УСЭТ-80, более высокой скоростью и лучшей дальностью обнаружения подводных целей. Среди особенностей нового изделия — способность обнаруживать кильватерный след надводных кораблей и возможностью плавной регулировки скорости.
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