Ещё
В ЗВО поступят «Искандеры»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ракетное соединение Западного военного округа получит «Искандеры» в этом году 

ТАСС 6 июля 2018
Фото: ТАСС
Ракетные комплексы "Искандер-М" поступят на вооружение 448-й ракетной бригады в Курске до конца 2018 года. Об этом в интервью газете "Красная звезда" рассказал командующий 20-й гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа генерал-майор Андрей Иванаев.
"В ближайшем будущем новое качество получит наше ракетное соединение, которое по итогам комплексной проверки признано лучшим соединением 2017 года в армии. В конце 2018 года ракетчики получат на вооружение новый тип оперативно-тактических комплексов — "Искандер-М", — сообщил Иванаев.
448-й ракетная бригада в Курске входит в состав 20-й гвардейской общевойсковой армии ЗВО. Бригада осталась единственной в войсках, на вооружении которой стоят ракетные комплексы предыдущего поколения "Точка-У".
"Искандер-М" — российский оперативно-тактический ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения важнейших объектов в глубине обороны противника: командных пунктов, узлов связи, аэродромов, транспортных узлов и прочего. Дальность — до 500 км. Оснащается пятью типами аэробаллистических ракет, а также крылатой ракетой. Принят на вооружение в 2006 году.
ТАСС: последние новости
На Украине запретили минометы "Молот" после подрыва военнослужащих на учениях Два боевых корабля ВМС США вошли в Черное море для участия в учениях с Украиной Минобороны Сербии опровергло информацию о покупке российских С-300
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Посидим дома: почему россияне не едут за границу71
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Россия может остаться без военного транспортника56
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа48
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение