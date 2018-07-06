Ещё
В Польше приостановили полеты МиГ-29
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Польше приостановили полеты МиГ-29 после авиакатастрофы 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Jarad A. Denton
Полеты истребителей МиГ-29 приостановлены в Польше после катастрофы одного из них, объявил в пятницу министр национальной обороны страны Мариуш Блащак на пресс-конференции в Варшаве.
Как сообщалось ранее, минувшей ночью МиГ-29 ВВС Польши потерпел катастрофу в Варминско-Мазурском воеводстве. Пилот истребителя погиб.
"Комиссия уже начала свою работу. Эксперты направились на место трагедии. Военная жандармерия охраняет место крушения", — сказал министр.
"До времени выяснения причин катастрофы приостановлены полеты с использованием этого вида самолетов", — сказал министр.
Разбившийся истребитель выполнял учебное задание по перехвату двух одиночных целей.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Посидим дома: почему россияне не едут за границу71
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Россия может остаться без военного транспортника56
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа48
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение