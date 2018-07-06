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«Армата» получит новейшую оптическую систему
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«Армата» в 2018 года получит новейшую оптическую систему 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Перспективный российский танк "Армата" в 2018 году получит новейшую оптико-электронную систему, которая позволит экипажу бронемашины обнаруживать, идентифицировать и сопровождать цели, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора предприятия-разработчика данных комплексов — холдинга "Швабе" Сергей Попов.
"Мы разрабатываем перспективные комплексы для бронетанковой техники, в частности для танка "Армата". Они работают по несколько иному принципу, чем их предшественники — позволяют одновременно и командиру и наводчику не только вести наблюдение за целью, но и обнаруживать их, идентифицировать и сопровождать. Разработки и исследования по этому проекту практически завершены и в этом году мы перейдём к серийному производству", — сказал он.
Попов подчеркнул, что данный комплекс будет работать на элементной базе исключительно российского производства.
Основной боевой танк Т-14 "Армата" — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, полностью российская разработка. Он построен на базе универсальной тяжелой платформы нового поколения "Армата", на базе которой можно производить танки, тяжелые боевые машины пехоты, инженерные машины, тяжелые БТР, машины поддержки танков, разведки и управления.
Главными боевыми характеристиками "Арматы" Минобороны РФ называет высокую степень пассивной и активной броневой защиты, по уровню которой танк превосходит любые другие виды бронетехники, высокую подвижность и проходимость, а также огневую мощь.
В "Армате" применена инновационная компоновочная схема с раздельным размещением экипажа в бронированной капсуле, боекомплекта и топлива, а также с вынесенным дистанционно-управляемым вооружением. Это позволяет значительно повысить защищенность и живучесть танка на поле боя. Танк вооружен 125-миллиметровой пушкой нового поколения с цифровой системой управления огнем.
Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") специализируется на производстве оптико-электронной, лазерной и медицинской техники. В состав "Швабе" входят более 60 организаций, в том числе научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, научно-производственные объединения.
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