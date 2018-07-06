Проект новой российской БМП удалось спасти

Практически похороненный проект перспективного российского БМП «Курганец-25» все-таки будет реализован. Более того — сообщается, что армия получит новую боевую машину уже в будущем году. Что происходит с разработкой столь важной для российской армии машиной и почему проект оказался на грани закрытия?

Боевые машины пехоты на базе платформы «Курганец» могут поступить на испытания в войска уже в 2019 году. Об этом стало известно из материалов годового отчета производителя машины — «Курганмашзавода» (КМЗ). Из отчета следует: в настоящее время опытные образцы дорабатывают и готовят к испытаниям, которые предшествуют принятию этого вида техники на вооружение. «Заключены государственные контракты на поставку в 2019-2021 годах опытно-промышленных партий этих машин», — цитирует ТАСС отчет.

Такие известия о перспективном российском БМП обнадеживают, но выглядят несколько неожиданно. Ведь в августе прошлого года экс-заместитель главного инженера «Курганмашзавода» Данил Релин заявил: проект гусеничной платформы «Курганец-25» оказался неудачным.

Напомним, что изначально испытания техники на платформе «Курганец 25» планировалось завершить в 2016 году, а в серию они должны были пойти в 2017–2018 годах. Позже сроки перенесли, и государственные испытания были запланированы на 2017 год. Еще в феврале прошлого года сообщалось, что для танка «Армата» и «Курганца» начали разработку «умных» боеприпасов. Однако судьба самой машины явно находилась под вопросом.

Кроме того, в сентябре 2017 года глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял о плачевном финансовом состоянии самого завода — производителя «Курганца». Оздоровление КТЗ , по мнению Чемезова, невозможно, предприятие нужно банкротить. И тогдашнее заявление Чемезова косвенно подтвердило проблемы с разработкой одного из ключевых проектов для российской бронетехники.

Позже в ноябре 2017 года стало известно о начатой процедуре банкротства концерна «Тракторные заводы» , в который входит КМЗ. Чистый убыток этого единственного в России производителя БМП по итогам 2017 года вырос в 30 раз и по сравнению с убытком 2016 года составил более 108 млрд рублей.

За разъяснениями газета ВЗГЛЯД обратилась в офис концерна «Тракторные заводы», откуда, сославшись на отсутствие у них пресс-службы, перенаправили непосредственно в «Курганмашзавод». Руководитель службы внешнеэкономических связей «КМЗ» Роман Хромов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД категорически заявил: говорить о банкротстве предприятия нет оснований.

«Да, рассматриваются в арбитраже дела о банкротстве, но судебных решений о признании предприятия банкротом нет.

Те решения, которые были, были прекращены, отклонены и так далее», — подчеркнул собеседник.

Нынешнее состояние «Курганмашзавода», как следует из слов Хромова, не должно помешать выполнению госзаказа.

«В настоящее время проводится процедура перевода предприятия под управление госкорпорации Ростехнологии, — сообщил он. — 15 июня функции единоличного исполнительного органа принято на себя АО «РТ-Курганмашзавод». Это дочернее предприятие госкорпорации Ростех».

Если структура Чемезова действительно «взяла под крыло» производителей «Курганца-25», вероятность того, что боевая платформа появится на вооружении российской армии, увеличилась. По мнению военных экспертов, «Курганец» может стать ценным пополнением российских Вооруженных сил.

«Это, прежде всего, необитаемый боевой модуль, в котором размещено вооружение БМП и существенно усиленное бронирование корпуса — места, где размещается экипаж и десант, — сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. — Естественно, в этом боевом модуле есть новая система управления огнем с цифровым баллистическим трактом (устройство вычисления поправок, которые необходимо вводить в положение пушки в связи с особенностями условий стрельбы — прим. ВЗГЛЯД).

Если говорить о самих системах вооружения, то они давно известны, добавил Мураховский, и перечислил: «Это 30-мм автоматическая пушка, ПТУР „Корнет“, а также спаренный пулемет. Плюс машина оснащена динамической защитой и системой активной защиты».

Руководитель Центра анализа стратегий и технологий Роман Пухов в беседе с газетой ВЗГЛЯД допустил, что предприятие-производитель все же может не уложится в срок до 2019 года. По его оценке, не исключено, что «Курганец-25» появится в войсках значительно позже.