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В Минобороны посчитали беспилотники
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В Минобороны назвали число беспилотников на вооружении российской армии 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Более 1,9 тысячи беспилотных летательных аппаратов стоит сегодня на вооружении российской армии, заявил в пятницу в интервью газете "Красная звезда" начальник Управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.
"В Вооружённых силах сформированы воинские части и подразделения беспилотной авиации, которые вошли в состав специальных войск видов и родов войск Вооружённых сил. На их оснащении находятся более 1900 беспилотников. В штабах военных округов, объединений и соединений созданы службы беспилотной авиации", — сказал он.
Новиков подчеркнул, что беспилотники, которые начали широко внедряться в войска с 2013 года, повысили возможности армии, прежде всего по ведению воздушной разведки. Также возросло качество боевой учёбы.
"В настоящее время БПЛА используются практически во всех мероприятиях оперативной и боевой подготовки для обеспечения эффективного решения самых различных задач", — добавил он.
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