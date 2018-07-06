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Стали известны особенности новейшего истребителя РФ
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Стали известны особенности российского истребителя поколения 6++ 

Российская Газета 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимира Гутенева.
"Одним из основных направлений будет все более серьезное внедрение искусственного интеллекта. Не отдельных его элементов, а комплексной системы боевого управления, чтобы самолеты поколения 6+ и 6++ могли функционировать в полностью автономном режиме, в режиме серьезной радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и, желательно, в беспилотном варианте", — цитирует его агентство.
По мнению Владимира Гутенева, возможности этих самолетов значительно улучшатся из-за того, что для беспилотной машины нет необходимости разрабатывать систему жизнеобеспечения. Это, например, позволит в разы увеличить эффективность РЭБ.
А вот задача повышения сверхманевренности новых самолетов уже не будет стоять так остро. "Маневренность вряд ли следует совершенствовать: и так отклоняемый вектор двигателей позволяет достигать сверхманевренности. Непринципиальным будет наращивание крейсерской скорости, она будет незначительно превышать скорость звука", — считает Владимир Гутенев.
Однако в режиме форсажа скорость может приблизиться к гиперзвуковым показателям. Благодаря этому машина сможет стремительно пролетать над рубежами обороны противника. А использование аддитивных технологий и композиционных материалов сделает самолет более ремонтопригодным и приспособленным к модернизации. Причем, речь идет о плавной модернизации, подразумевающей значительное улучшение характеристик самолета каждые четыре года без изменений планера.
Ранее сообщалось, что России может сконцентрировать силы на создании истребителя шестого поколения, который станет переходной машиной на пути к беспилотному интеллектуальному ударному комплексу БИУК. Это будет возможно благодаря динамичному развитию технологий в сфере РЭБ и новых композитных материалов, а также прогрессу в сфере аддитивных технологий.
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