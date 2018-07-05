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Россиянам могут удвоить число разрешенного оружия
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Россиянам могут удвоить число разрешенного оружия 

Национальная Служба Новостей 5 июля 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
В концерне «Калашников» предложили разрешить россиянам владеть 10 единицами оружия. Разработчик и производитель стрелковой продукции намерен внести соответствующие изменения в закон «Об оружии», пишет «Коммерсант».
Кроме того, предлагается увеличить количество патронов, которые используются в учебных и тренировочных стрельбах, передает Ura.ru.
Сейчас гражданам России разрешается иметь не больше пяти штук, пишет «Газета.ру».
Проект закона планируется внести на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время.
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