Россиянам могут удвоить число разрешенного оружия 

В концерне «Калашников» предложили разрешить россиянам владеть 10 единицами оружия. Разработчик и производитель стрелковой продукции намерен внести соответствующие изменения в закон «Об оружии», пишет «Коммерсант».
Кроме того, предлагается увеличить количество патронов, которые используются в учебных и тренировочных стрельбах, передает Ura.ru.
Сейчас гражданам России разрешается иметь не больше пяти штук, пишет «Газета.ру».
Проект закона планируется внести на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время.