Минобороны рассказало о сверхдальнобойной ракете для Су-57

Минобороны завершает испытание сверхдальнобойной ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М, которая войдет в состав вооружения российских истребителей четвертого и пятого поколений, в частности, Су-57. Об этом пишет газета «Известия»

По утверждению собеседников издания в военном ведомстве, модифицированная версия Р-37, созданной еще в советские годы, способна поражать высокоскоростные воздушные цели на дальности более 300 километров. По этому показателю Р-37М почти в два раза превосходит своего прямого конкурента AIM-120 AMRAAM, стоящую на вооружении стран НАТО

Тактико-технические характеристики Р-37М не раскрываются, известно ли, что ее конструкция выполнена по нормальной аэродинамической схеме с крылом малого удлинения. Масса ракеты — более 500 килограммов, осколочно-фугасная боевая часть весит 60 килограммов. На заключительном отрезке полета ракета ускоряется до гиперзвуковой скорости — 6 Маха.