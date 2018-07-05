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Минобороны рассказало о сверхдальнобойной ракете для Су-57
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Минобороны рассказало о сверхдальнобойной ракете для Су-57 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Владислав Белогруд / РИА Новости
Минобороны завершает испытание сверхдальнобойной ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М, которая войдет в состав вооружения российских истребителей четвертого и пятого поколений, в частности, Су-57. Об этом пишет газета «Известия».
По утверждению собеседников издания в военном ведомстве, модифицированная версия Р-37, созданной еще в советские годы, способна поражать высокоскоростные воздушные цели на дальности более 300 километров. По этому показателю Р-37М почти в два раза превосходит своего прямого конкурента AIM-120 AMRAAM, стоящую на вооружении стран НАТО.
Тактико-технические характеристики Р-37М не раскрываются, известно ли, что ее конструкция выполнена по нормальной аэродинамической схеме с крылом малого удлинения. Масса ракеты — более 500 килограммов, осколочно-фугасная боевая часть весит 60 килограммов. На заключительном отрезке полета ракета ускоряется до гиперзвуковой скорости — 6 Маха.
30 июня стало известно о первом подписанном контракте на поставку в войска 12 Су-57. Боевые машины должны быть переданы армии в 2019 году. Госзаказ выполняет авиазавод в Комсомольске-на-Амуре.
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