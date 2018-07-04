Сербия захотела российские С-300

Сербия направила России официальную заявку на поставку комплексов С-300ПМУ-2 в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Отмечается, что сейчас запрос находится на рассмотрении компетентных организаций оборонно-промышленного комплекса России. По мнению источника агентства, нет никаких сомнений, что запрос будет удовлетворен, учитывая дружественные отношения между странами.