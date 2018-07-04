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Сербия вооружится российскими С-300
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Источник: Сербия прислала России официальную заявку на поставку С-300 в 2021 году 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Россия получила от Сербии официальную заявку на поставку комплексов С-300ПМУ-2 в 2021 году. Об этом сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.
"От Сербии поступила официальная заявка на поставку в 2021 году полкового комплекта С-300ПМУ-2 в составе командного пункта полка и двух дивизионов. Сейчас запрос находится на рассмотрении компетентных организаций оборонно-промышленного комплекса России", — сказал источник. По его мнению, "с учетом дружественных отношений между странами, нет никаких сомнений, что запрос будет удовлетворен".
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ, а также в концерне "Алмаз-Антей" не стали комментировать предоставленную источником информацию. Официальный представитель "Рособоронэкспорта" Вячеслав Давиденко сообщил ТАСС, что в компанию-спецэкспортер "такая заявка пока не поступала".
ТАСС не располагает официальным комментарием сербской стороны.
В апреле прошлого года тогда еще премьер-министр Сербии Александар Вучич заявил, что страна хотела бы иметь на вооружении два дивизиона и командный пункт российской зенитной ракетной системы С-300 "Фаворит". Еще раньше он заявлял, что российские С-300 "слишком дорогие" для Сербии, но РФ выразила желание помочь посредством определенных договоренностей.
С-300ПМУ-2 "Фаворит" — зенитная ракетная система, способная уничтожать цели, по данным из открытых источников, на расстоянии в 300 км и высоте в 27 км. Ранее комплексы уже экспортировались в Азербайджан, Алжир, Иран, Китай. По информации СМИ, цена двух дивизионов С-300ПМУ-2 "Фаворит", по которой комплексы закупил Азербайджан, составила около $300 млн
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