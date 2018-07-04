Порошенко получает огромные «чаевые» от оружия

Концерн «Укроборонпром» генерирует многомиллионные «чаевые» для руководства страны с помощью продажи своих товаров через кипрские офшорные компании, заявил депутат Верховной рады Сергей Лещенко.
Для примера он привел продажу двух видов товаров государственным заводом «Импульс» из города Шостка, входящим в структуру «Укроборонпрома». Куратором этого завода является бизнес-партнер президентаУкраины Петра Порошенко и первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, передает УНИАН.
Из документов, обнародованных Лещенко, ясно, что в апреле прошлого года «Импульс» продал партию в 109 упаковок капсюль-детонаторов и капсюль-воспламенителей за 95 тыс. евро. Покупателем оказался кипрский офшор PH Strategic Business Limited, а получатель продукции — сербская компания Sloboda.
При этом Sloboda приобрела продукцию у кипрской компании уже за сумму почти в 700 тыс. евро.
«Проплата прошла через латвийский банк ABLV, который в феврале 2018-го американский минфин обвинил в отмывании денег», — заявил Лещенко.
В итоге разница в 600 тыс. евро осталась на счетах фирмы с Кипра.
«Масштабы злоупотреблений достигают сотен миллионов долларов, которые выводятся на счета коррупционеров при попустительстве — а скорее всего при соучастии — президента Порошенко», — заявил депутат.
«Мозгом всех схем» Лещенко называет Светлану Хромец, заместителя руководителя «Укроборонпрома», которая вышла из корпорации «Богдан». Напомним, корпорация «Богдан» ранее частично принадлежала Порошенко. С этим связывали и скандал с поставкой компанией бракованных санитарных машин украинской армии.
Отметим, что по данным сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot Порошенко принадлежит 76 компаний на Украине. Его также неоднократно уличали в наличии офшоров за рубежом.