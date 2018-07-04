Порошенко получает огромные «чаевые» от оружия

Стало известно об огромных «чаевых» для Порошенко от продажи оружия

Из документов, обнародованных Лещенко, ясно, что в апреле прошлого года «Импульс» продал партию в 109 упаковок капсюль-детонаторов и капсюль-воспламенителей за 95 тыс. евро. Покупателем оказался кипрский офшор PH Strategic Business Limited, а получатель продукции — сербская компания Sloboda.

При этом Sloboda приобрела продукцию у кипрской компании уже за сумму почти в 700 тыс. евро.

«Проплата прошла через латвийский банк ABLV, который в феврале 2018-го американский минфин обвинил в отмывании денег», — заявил Лещенко.

В итоге разница в 600 тыс. евро осталась на счетах фирмы с Кипра

«Масштабы злоупотреблений достигают сотен миллионов долларов, которые выводятся на счета коррупционеров при попустительстве — а скорее всего при соучастии — президента Порошенко», — заявил депутат.

«Мозгом всех схем» Лещенко называет Светлану Хромец, заместителя руководителя «Укроборонпрома», которая вышла из корпорации «Богдан». Напомним, корпорация «Богдан» ранее частично принадлежала Порошенко. С этим связывали и скандал с поставкой компанией бракованных санитарных машин украинской армии.

Отметим, что по данным сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot Порошенко принадлежит 76 компаний на Украине. Его также неоднократно уличали в наличии офшоров за рубежом.