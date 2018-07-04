Су-57 стоит в 2,5 раза дешевле F-35, рассказали в Госдуме

Российский истребитель пятого поколения Су-57, проходящий сегодня испытания и готовящийся к поставкам в ВКС РФ , будет стоить в 2,5 раза дешевле своих американских аналогов — F-35 и F-22, заявил РИА Новости в среду член экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности Владимир Гутенев

По данным из открытых источников, цена одного истребителя F-22 составляет 146,2 миллиона долларов США за единицу, F-35 — от 83 до 108 миллионов долларов в зависимости от модификации.

"Вне всякого сомнения, истребитель пятого поколения конкурирует с американскими F-22 и F-35, при этом он значительно — в 2,5 раза дешевле их при абсолютно схожих характеристиках, а по некоторым показателям, таким как маневренность, он даже превосходит американские аналоги", — заявил Гутенев.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого . Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

Lockheed Martin F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах: наземный истребитель (CTOL) для нужд ВВС США , истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL) для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании и палубный истребитель (CV) для нужд ВМС США. Первой страной, применившей эту машину в боевых действиях, стал Израиль

Самолет F-22 стал первым истребителем пятого поколения в мире. Он поступил на вооружение ВВС США в 2005 году, однако с 2011 года его производство было прекращено в пользу самолета F-35. Всего было произведено менее 200 F-22.