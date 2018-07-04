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Названа дата поставки БМП «Курганец-25» в войска
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Первые БМП «Курганец-25» поступят в войска в 2019 году 

ТАСС 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
Первые боевые машины пехоты (БМП) на базе платформы "Курганец-25" поступят на испытания в войска в 2019 году, говорится в годовом отчете "Курганмашзавода".
По данным отчета, сейчас ведется доработка и подготовка опытных образцов БМП к "всеобъемлющим испытаниям, предшествующим принятию данной техники на вооружение". "ОАО "Курганмашзавод" заключены государственные контракты на поставку в 2019-2021 годах опытно-промышленных партий этих машин", — сообщается в документе.
"Курганец-25" — универсальная гусеничная платформа, на которой планируется создать БМП, боевую машину десанта для ВДВ, бронетранспортер, самоходную артустановку со 125-мм орудием. Разработка платформы ведется по заданию Минобороны РФ с 2012 года.
БМП "Курганец" получила переднее расположение моторно-трансмиссионного отсека, экипаж и десант находятся в отдельной бронекапсуле, изолированной от вооружения и боеприпасов.
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