Для «секретного флота» России испытают новое судно

Начались испытания нового судна для «секретного флота» России

Новейшее опытовое судно "Ладога", построенное для нужд ВМФ России , приступило к ходовым испытаниям в акватории Ладожского озера. После чего для проверки мореходности будет направлено в Финский залив.

"Судно построено на санкт-петербургском судостроительном заводе "Пелла" и предназначено для испытаний различных технических средств, участия в поисково-спасательных работах, научно-исследовательских и океанографических работ", — сообщает пресс-служба Минобороны России.

Тем не менее зарубежные аналитики относят "Ладогу" к так называемому "секретному флоту" России, который может использоваться для технического обслуживания глубоководной военной техники, включая системы обнаружения подводных лодок и уничтожения подводных кабелей связи.

При проведении тестов экипаж судна и представители завода-судостроителя в реальных морских условиях проверят надежность и жизнедеятельность энергетических установок, навигационных и других систем. Пройдут также проверку мореходные качества судна "Ладога", его управляемость, остойчивость, ходкость и инерция на разных ходовых режимах.

Длина "Ладоги" составляет 63 метра, ширина — 10 метров, максимальная осадка — 3,8 метра, скорость — 12 узлов. Дальность плавания — одна тысяч морских миль, автономность — 20 суток. Экипаж — 16 моряков, а состав экспедиции — 20 человек.

Отметим, что головное судно данного проекта 11982 "Селигер", построенное по заказу Главного управления глубоководных исследований, которое и называют "секретным флотом", с декабря 2012 года эксплуатируется в составе Черноморского флота.