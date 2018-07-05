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ТВ Алжира показало новый «Панцирь» из России
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Телевидение Алжира показало в деталях новый боевой «Панцирь» из России 

Ридус 3 часа назад
Алжирское телевидение в репортаже об учениях «Сахр-2018» показало новый российский комплекс ПВО «Панцирь»-СМ, выполняющий учебно-боевую задачу.
Данная модификация ЗРК является новейшей и еще находится на этапе испытаний.
Предполагают, что реально выпущены не более пары опытных «Панцирей»-СМ.
Сам комплекс монтируется на новом шасси Ремдизель «Торнадо», которых изготовлено лишь нескольких десятков.
Участие практически единичного опытного ЗРК в учениях в Алжире указывает на серьезную заинтересованность алжирских военных в укреплении своих ПВО — Алжир является одним из главных заказчиков «классического» «Панциря».
Первые поставки «Панциря»-СМ ожидаются с 2019 года, и не удивительно, если это будет именно Алжир.
«Панцирь»-СМ должен обладать в 1,5-2 раза большей огневой производительностью, дальность обнаружения целей РЛС возрастает до 75 км, а максимальная дальность стрельбы — до 40 км.
Шасси «Торнадо» обладает хорошей бронезащитой, большей устойчивостью как огневая платформа и более маневренное.
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