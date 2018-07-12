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НАТО намерена избавлять союзников от советской техники
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НАТО намерена избавлять союзников от советской техники 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: Adrian Pingstone
Страны НАТО договорились на саммите в Брюсселе избавляться от оставшейся в наследство у ряда стран-участниц военной техники советского и российского производства, говорится в декларации, одобренной по итогам первого дня саммита альянса.
В декларации говорится, что для "преодоления вызовов изменяющейся обстановки" необходимы "оперативно совместимые силы и средства, находящихся в высокой степени готовности".
Для этого альянс планирует "повышать оперативную совместимость вооруженных сил, работать для целесообразного решения вопроса существующей зависимости от унаследованной военной техники российского происхождения".
"Мы продолжим внедрять инновации и поддерживать свое технологическое преимущество", — говорится в документе.
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