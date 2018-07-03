Новая ракета для С-400 достанет и американские спутники

Новая ракета для С-400 достанет даже американские спутники

Российские зенитно-ракетные комплексы обзаведутся «длинной рукой», которая позволит доставать противника даже в космосе. Так специалисты оценили успешные испытания дальнобойной ракеты, которую можно будет установить и на имеющиеся С-400, и на С-500, которые армия рассчитывает получить в скором времени. Успех разработки действительно можно оценивать как настоящий прорыв. Почему?

Во вторник на полигоне Капустин Яр успешно завершились испытания дальнобойной ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-400. Источник ТАСС сообщил, что ракета может быть принята на вооружение уже до конца лета.

Ракета с условным обозначением 40Н6Е способна поражать цели в ближнем космосе — наибольшая высота ее стрельбы достигает 185 километров. По некоторым данным, ракета способна поражать цели на дальности до 400 км. В апреле прошлого года российское оборонное ведомство уже заявляло о получении для комплексов С-400 ракет с такими высотными характеристиками. Еще в 2012 году стало известно, что ракетами 40Н6Е планируется оснащать не только комплексы С-400, но также и С-500.

Принятие на вооружение С-500 ожидалось к 2020 году, но, как обещает экс-главком ВКС Виктор Бондарев , комплекс поступит в войска ПВО уже в ближайшее время.

Комплексы С-500 «Прометей», напомним, недавно уже успели поразить (правда, в переносном смысле) американцев. Источник CNBC в американской разведке сообщил, что в ходе испытаний российского комплекса ПВО была поражена цель на рекордной дистанции — более 480 километров. Большинство характеристик «Прометея» засекречены, но известно, что комплекс способен одновременно поражать до десяти баллистических сверхзвуковых или гиперзвуковых целей.

О необходимости создания противоракеты большой дальности шла речь еще в 1990-х, но на первых порах Россия на этом поприще терпела неудачи. В итоге даже С-400 в 2007 году заступил на вооружение без таких ракет. Только в 2015 году на вооружение приняли ракету, способную поражать цели на расстоянии около 400 километров. В этом смысле испытания 40Н6Е с дальностью полета в те же самые 400 км не выглядят как сенсация. Но впечатляет высота стрельбы. Напомним, что международно признанной границей атмосферы и космоса считается высота в 100 километров. Ракета же, как было сказано, «бьет» до 185 км.

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД , американские эксперты не без опасения признали: С-500 сможет угрожать не только самолетам и крылатым ракетам, но даже спутникам на орбите. В этой связи поставки на эти комплексы высотных ракет выглядит как доведение проекта «Прометей» до логической точки.

«Создание этой ракеты — это важный шаг к С-500. Ведь концепция этого ЗРК предполагает перехват на очень больших дистанциях, возможность работать по высокоатмосферным целям, в перспективе по ближнему космосу. Чтобы научиться стрелять на такие дистанции, нужно научиться работать с подобными ракетами. Это составная часть разработки наших перспективных ракетных комплексов дальнего радиуса действия», — сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Сергей Денисенцев.

Новая ракета — это своего рода «длинная рука», с помощью которой можно будет дотянуться до целей, находящихся за пределами зоны досягаемости существующих систем ПВО, — заметил в комментарии РИА «Новости» член экспертного совета ВПК России Виктор Мураховский . Эти цели — и американские самолеты-разведчики типа RC-135 и самолеты радиолокационного обнаружения типа АВАКС, пояснил военный эксперт.

Предельная скорость ракеты составляет примерно 4,5 км/сек, что позволит ей достичь высоты в 185 км всего лишь за 41 секунду. Это позволит надежно поражать спутники и баллистические ракеты вероятного противника в космосе, — отметил в комментарии порталу «Царьград» военный эксперт Алексей Леонков

Кроме того, важно что это первая ракета, которая была создана в России «с нуля», а не является доработкой какого-либо семейства советских ракет, добавил Мураховский. Денисенцев обратил внимание еще на один важный аспект, о котором уже говорилось выше: новой ракетой можно будет оснастить, в том числе, морскую модификацию С-500.

Дело в том, что российская оборонка столкнулась с проблемами в разработке ЗРК морского базирования. Комплекс «Полимент-Редут», который разрабатывается с 1990-х годов, на стадии испытаний столкнулся с большими трудностями. В итоге в 2016 году испытания были приостановлены. Отказываться от проекта не стали, однако сроки его реализации до сих пор не определены.

«Новая ракета унифицирована с морской версией С-400, — отмечает Денисенцев. — Есть давний тренд: унифицировать морские и сухопутные версии ЗРК по боеприпасам, чтобы не тратить два раза деньги, разрабатывая примерно одно и то же. Тем более, что морские ЗРК отличаются в основном по радару: можно добавлять функционал по обнаружению надводных целей, по наблюдению за навигационной обстановкой и т.д.».

Можно перечислить и другие преимущества ракеты 40Н6Е, указывает собеседник: «Это помехозащищенность, удобство при эксплуатации (она контейнерная) и так далее».

Что же касается использования новых ракет на комплексах С-400, то как полагает Алексей Леонков, это позволит сформулировать универсальный ответ американцам: и на системы ПРО THAAD, и на современные модификации комплексов ПВО Patriot.