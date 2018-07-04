Почему экипаж Т-72 назвали смертниками

Экипаж Т-72 назвали смертниками

Легендарный советский и российский основной боевой танк Т-72 назвали худшим в мире. Любой экипаж, который окажется внутри этой боевой машины, можно считать смертниками.

Как отмечает американское издание We Are The Mighty, плохие характеристики этого танка говорят сами за себя. Авторы материала напоминают об операции «Буря в пустыне». «Когда Т-72 выстрелил из своей пушки в танк M1-Abrams (»Абрамс») с расстояния 400 ярдов (около 365 метров. — News.ru), снаряд просто отскочил, — сообщает издание. «В общем, лучшим противотанковым оружием является ещё один танк, но Т-72 просто бесполезен. Любая команда, которую вы отправляете в этой машине, окажется немедленно потерянной», — резюмируют журналисты.

i was #triggered once when a russian T-72 105 mm shell went over my tank turret in desert storm..He made a big mistake …#Vet for life pic.twitter.com/BPntX04NFT— ☠BADDANONVET☠ (@xBADD1x) 18 февраля 2017 г. Это далеко не первый раз, когда легендарный советский танк заслуживает негативной оценки в американских изданиях в связи с операцией «Буря в пустыне» 1991 года и вторжением в Ирак сил международной коалиции в 2003 году. В июне The War Zone писало, что Т-72 «по разным причинам» особенно плохо проявили себя во время обеих иракских кампаний.

За время операции «Буря в пустыне» в 1991 году, по американским данным, было уничтожено более сотни иракских Т-72. При этом местным танкистам удалось вывести из строя лишь 4 американских «Абрамса», а также более 20 единиц другой бронетехники. В ходе продвижения к Багдаду в 2003 году американцы, по их информации, уничтожили около 200 Т-72. Эксперты отмечали, что роковую для армии Саддама роль в ходе обеих компаний сыграло отсутствие современных бронебойных танковых снарядов. Отсюда и многочисленные сообщения об «отскакивающих от брони „Абрамсов“ снарядах. Кроме того, на иракских экспортных вариантах Т-72М не было многослойного бронирования башни.

В самом Ираке вооружённые силы страны и федеральная полиция, сражающиеся против террористов, сейчас занялись восстановлением и ремонтом старых Т-72. Около месяца назад иракские СМИ сообщили, что техника была доставлена на ремонтный завод.

Помимо доставшихся в наследство от Саддама советских танков, три года назад Багдад закупил более сотни модернизированных Т-72 у Чешской республики . А в июне Москва поставила в Ирак 39 российских танков Т-90, являющихся глубокой модернизацией все тех же Т-72. Видимо, в Багдаде не согласны с теми нелестными оценками разработки советских танковых конструкторов, которые дают американские СМИ.

Главный редактор журнала „Арсенал Отечества“ Виктор Мураховский в беседе с корреспондентом News.ru отметил, что тотальное превосходство американцев и их союзников над войсками Саддама Хусейна в обеих кампаниях было достигнуто за счёт сложной совокупности факторов, и дело вовсе не в недостатках конструкции Т-72.

»Обе иракские кампании продемонстрировали преимущество американцев и их союзников в управлении боем, организации и подготовке личного состава, начиная от экипажей танков и заканчивая штабным командованием. Не в технике дело. Т-72 — хорошая, надёжная машина, но победа в войне не куётся каким-то отдельным родом войск и тем более каким-то отдельным оружием. К началу Великой Отечественной войны у СССР было множество танков. В том числе и самых современных на тот момент Т-34 и КВ. Но при этом в начальный период войны это Красной армии не сильно помогло», — полагает эксперт.

Мураховский указал, что и в 1991 году и в 2003-м США и их союзники провели грамотную разведку, тщательно подготовившись к наземной части операции.

«Во-вторых, налаженная эффективная система боевого управления позволяла американцам действовать в несколько раз быстрее, чем войскам Саддама. США и союзники действовали на опережение, обходили иракцев с флангов, заставали врасплох. И, наконец, американцам развязывало руки тотальное превосходство в воздухе. Они победили за счёт более совершенной военной системы, и Т-72, якобы, «беспомощный» перед «Абрамсами», тут совершенно ни при чём», — добавил он.

По мнению эксперта, регулярные негативные публикации о советском и российском оружии в западных СМИ — серьезный повод задуматься пиарщикам предприятий отечественного военно-промышленного комплекса.