В России хотят упростить продажу оружия

«Калашников» решил изменить закон «Об оружии»

Концерн «Калашников» предложил внести изменения в закон «Об оружии» и увеличить разрешенное для владения количество оружия до десяти единиц на человека. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа и источник в нижней палате парламента.

В законопроекте также говорится об увеличении емкости магазина охотничьего оружия для учебных и тренировочных стрельб, сокращении сроков стажа для приобретения нарезного охотничьего оружия, создании законодательной базы для ремонта и сервисного обслуживания уже имеющегося оружия. По информации издания, документ планируется внести в Госдуму либо до конца этой недели, либо в начале следующей.

Отмечается, что сейчас доля концерна на внутреннем рынке гражданского оружия в части гладкоствольного длинноствольного оценивается в 2 процента, а нарезного длинноствольного — 34. Предполагается, что в случае принятия поправок эти показатели будут увеличены.

В феврале госкорпорация «Ростех» продала 26 процентов акций «Калашникова» главе концерна Алексею Криворучко и его компании «Транскомплектхолдинг» за полтора миллиарда рублей. Доля частных инвесторов в капитале «Калашникова» достигла 75 процентов минус одна акция.