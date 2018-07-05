В России хотят упростить продажу оружия

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«Калашников» решил изменить закон «Об оружии» 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: ТАСС
Концерн «Калашников» предложил внести изменения в закон «Об оружии» и увеличить разрешенное для владения количество оружия до десяти единиц на человека. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа и источник в нижней палате парламента.
В законопроекте также говорится об увеличении емкости магазина охотничьего оружия для учебных и тренировочных стрельб, сокращении сроков стажа для приобретения нарезного охотничьего оружия, создании законодательной базы для ремонта и сервисного обслуживания уже имеющегося оружия. По информации издания, документ планируется внести в Госдуму либо до конца этой недели, либо в начале следующей.
Отмечается, что сейчас доля концерна на внутреннем рынке гражданского оружия в части гладкоствольного длинноствольного оценивается в 2 процента, а нарезного длинноствольного — 34. Предполагается, что в случае принятия поправок эти показатели будут увеличены.
В феврале госкорпорация «Ростех» продала 26 процентов акций «Калашникова» главе концерна Алексею Криворучко и его компании «Транскомплектхолдинг» за полтора миллиарда рублей. Доля частных инвесторов в капитале «Калашникова» достигла 75 процентов минус одна акция.
«Калашников» — крупнейший производитель стрелкового оружия в России. Гражданская продукция концерна включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент.
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Комментарии40  Ещё 2 источника 
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