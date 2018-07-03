Российский «Вампир» замечен в Алжире

Смертоносный российский гранатомет «Вампир» впервые замечен в Алжире

Как известно из открытых источников, боец, вооруженный таким гранатометом, способен превратить в груду пылающего металлолома бронемашину с броней, которая эквивалента 650 мм специальной стали. Даже если танк будет прикрыт динамической защитой, боевая часть с двумя кумулятивными зарядами легко ее преодолеет. При этом может быть атакована цель, находящаяся на дистанции в полкилометра.

"Вампир" — оружие для физически крепких воинов, его вес составляет более 12 кг.

Учитывая высокие характеристики "Вампира", неудивительно, что данную разработку российских оборонщиков теперь можно увидеть даже под самым боком у США , в Мексике

Недавно стало известно о появлении РПГ-29 и у постоянного покупателя российского оружия — вооруженных сил Алжира . В Сети появилась фотография, подтверждающая этот факт.

Необходимо отметить, что военные этой страны очень серьезно относятся к вопросам противотанковой обороны. Кроме "Вампиров", здесь активно используют российские противотанковые комплексы "Корнет", которые применяются в носимом варианте или установлены на бронемашины "Тигр", БМП-2М и БТР-80.