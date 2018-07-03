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Российские истребители пролетят над Минском
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Российские истребители и бомбардировщики пролетят над Минском 

Российская Газета 3 июля 2018
Фото: ТАСС
Истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-34 ВКС России поднялись с аэродрома Халино под Курском и взяли курс на Минск, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
Самолеты примут участие в авиационном параде над белорусской столицей в честь Дня независимости Республики Беларусь.
— Военные летчики преодолеют более 800 километров, чтобы в 10.46 пролететь над центром Минска на высоте 250 метров со скоростью 500 км/ч, — рассказали в штабе ЗВО.
Ранее на аэродром Мачулищи близ белорусской столицы прилетели из Торжка российские вертолеты Ка-52 "Аллигатор". Они также примут участие в параде, пройдя над Минском на высоте 200 метров со скоростью 200 км/ч.
Всего от ВКС России в авиапараде примут участие 12 самолетов и вертолетов. По главной площади Минска пройдет подразделение российских ВДВ.
3 июля 1944 года в ходе операции "Багратион" Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Тем временем

Базирующийся на авиабазе Халино истребительный авиаполк получил первую партию сверхманевренных истребителей Су-30СМ для формирования второй эскадрильи, пока укомплектованной самолетами МиГ-29. Новенькие истребители поколения 4++ перелетели в Курск из Иркутска с вынужденной посадкой в Пермском крае из-за плохой погоды. До конца года авиаполк получит еще пять партий Су-30СМ и будет полностью укомплектован сверхманевренной техникой.
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