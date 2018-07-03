Российские истребители пролетят над Минском

Российские истребители и бомбардировщики пролетят над Минском

Истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-34 ВКС России поднялись с аэродрома Халино под Курском и взяли курс на Минск , сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Самолеты примут участие в авиационном параде над белорусской столицей в честь Дня независимости Республики Беларусь

— Военные летчики преодолеют более 800 километров, чтобы в 10.46 пролететь над центром Минска на высоте 250 метров со скоростью 500 км/ч, — рассказали в штабе ЗВО.

Ранее на аэродром Мачулищи близ белорусской столицы прилетели из Торжка российские вертолеты Ка-52 "Аллигатор". Они также примут участие в параде, пройдя над Минском на высоте 200 метров со скоростью 200 км/ч.

Всего от ВКС России в авиапараде примут участие 12 самолетов и вертолетов. По главной площади Минска пройдет подразделение российских ВДВ.

3 июля 1944 года в ходе операции "Багратион" Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Тем временем