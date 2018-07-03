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В Еврейской АО начались учения с «Искандерами»
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В Еврейской АО начались учения с «Искандерами» 

РИА Новости 3 июля 2018
Фото: РИА Новости
Учения ракетчиков Восточного военного округа, в которых задействованы оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер-М", стартовали в Еврейской автономной области, сообщает пресс-служба округа во вторник.
"В Еврейской АО стартовало тактическое учение с ракетным соединением Восточного военного округа. В течение недели расчеты ОТРК "Искандер-М" отработают скрытую передислокацию в район развертывания, перегрузку ракет с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, подготовку данных для ракетной стрельбы, а также выполнят электронные (учебные) пуски ракет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие соединения также отразят нападение условных диверсантов, организуют охрану и оборону пусковых установок.
Уточняется, что к учениям привлечено более 300 военнослужащих и более 50 единиц военной техники.
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