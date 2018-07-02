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«Торнадо-Г» выйдет на международный рынок
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Система залпового огня «Торнадо-Г» выйдет на международный рынок 

Российская Газета 2 июля 2018
Фото: РИА Новости
Реативную систему залпового огня "Торнадо-Г" модернизируют. В результате повысится боевая эффективность РСЗО, а спектр решаемых ею боевых задач будет расширен. Об этом сообщает "Красная Звезда".
Также недавно стало известно, что реактивная система залпового огня "Торнадо-Г" выходит на международный рынок. Как сообщила пресс-служба Госкорпорации Ростех, у нее есть прогноз на высокий спрос за рубежом.
Научно-производственное объединение "Сплав", входящее в состав Ростеха, уже имеет все соответствующие разрешения на демонстрацию системы залпового огня за рубежом. Пока еще на иностранных выставках "Торнадо-Г" не представляли. Эта система должна заменить знаменитые "Грады", которые стоят на вооружении более 60 стран мира.
"Торнадо-Г" — российская модернизированная реактивная система залпового огня. В отличие от "Града" у нее более совершенная система управления огнем — спутниковая навигация и компьютерный расчет баллистических показателей. Экипаж машины — два человека. Время развертывания на неподготовленной позиции — до шести минут, на подготовленной — до минуты. "Торнадо-Г" рассчитана на боеприпасы калибра 122 миллиметров, предназначена для уничтожения войск неприятеля, техники, командных пунктов.
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