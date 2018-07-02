США призвали Британию вооружаться

Пентагон попросил Британию увеличить расходы на оборону

В письме говорится, что статус Великобритании как ведущий мировой державы напрямую зависит от «возможностей вооруженных сил», которые находятся под «угрозой разрушения» в этом «стремительно меняющемся мире», передает «Интерфакс»

Мэттис намекнул, что США хотят от Великобритании трат на оборону больше, чем 2% от ВВП. Увеличить расходы на оборону уже пообещала Франция , указал глава Пентагона , которая, как и США, пришла к выводу, что «сейчас наступило время значительно повышать наши инвестиции в оборону».

«Не мне указывать вам, как распределять приоритеты ваших внутренних расходов, но я надеюсь, что Великобритания скоро сможет поделиться с нами четким, в полной мере обеспеченным финансированием, перспективным планом по обороне», — добавил Мэттис.

Письмо было направлено 12 июня.

В апреле министр обороны страны Гэвин Уильямсон заявил, что Великобритании «критически важно» развивать оборонный комплекс, чтобы «встретить угрозы» будущего подготовленными, и сообщил, что ради этой цели расходы на оборону будут увеличены на 800 млн фунтов стерлингов (1 млрд 121 млн долларов).