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США призвали Британию вооружаться
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Пентагон попросил Британию увеличить расходы на оборону 

Деловая газета «Взгляд» 2 июля 2018
Фото: Reuters
Министр обороны США Джеймс Мэттис направил британскому коллеге Гэвину Уильямсону письмо с призывом увеличить расходы на оборону, сообщает The Sun.
В письме говорится, что статус Великобритании как ведущий мировой державы напрямую зависит от «возможностей вооруженных сил», которые находятся под «угрозой разрушения» в этом «стремительно меняющемся мире», передает «Интерфакс».
Мэттис намекнул, что США хотят от Великобритании трат на оборону больше, чем 2% от ВВП. Увеличить расходы на оборону уже пообещала Франция, указал глава Пентагона, которая, как и США, пришла к выводу, что «сейчас наступило время значительно повышать наши инвестиции в оборону».
«Не мне указывать вам, как распределять приоритеты ваших внутренних расходов, но я надеюсь, что Великобритания скоро сможет поделиться с нами четким, в полной мере обеспеченным финансированием, перспективным планом по обороне», — добавил Мэттис.
Письмо было направлено 12 июня.
The Sun отмечает, что британские генералы и депутаты просили премьера Терезу Мэй увеличить бюджет оборонного ведомства Великобритании, но она и глава минфина Филип Хаммонд просьбы отвергали.
В апреле министр обороны страны Гэвин Уильямсон заявил, что Великобритании «критически важно» развивать оборонный комплекс, чтобы «встретить угрозы» будущего подготовленными, и сообщил, что ради этой цели расходы на оборону будут увеличены на 800 млн фунтов стерлингов (1 млрд 121 млн долларов).
Между тем, в июне бывший начальник генштаба британской армии Ник Хоутон заявил, что Британия неспособна выполнить программу обороны, по которой живет.
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