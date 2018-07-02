«Панцири» подтвердили умение ловить «мелочь» в Сирии

Беспилотники, вылетевшие из «заповедника гоблинов» в сирийской провинции Идлиб , атаковали базу ВКС в Хмеймиме. Эта «зона деэскалации», за безопасность в которой вроде бы должна отвечать Турция , далеко не в первый раз становится источником атак. В чем особенность нынешнего нападения, точнее, того, как на него ответили российские комплексы ПВО?

В воскресенье в интернете появилась видеозапись работы российской ПВО при отражении атаки беспилотников на авиабазу ВКС Хмеймим в Сирии . Запись опубликована Telegram-каналом WarJournal. Видно, как взлетает ракета и поражает некую цель в ночном небе.

Ранее о ночной атаке дронов РИА Новости сообщил представитель базы.

«30 июня с наступлением темного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления на удалении от аэродрома была обнаружена группа малоразмерных воздушных целей (беспилотных летательных аппаратов) неизвестной принадлежности», — сообщил военный.

По данным из открытых источников, в налете участвовало более десятка аппаратов, которые несли заряды для уничтожения самолетов и вертолетов, находившихся на базе. Все дроны были уничтожены «штатными зенитными огневыми средствами» авиабазы.

Вероятнее всего, по целям отработали зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», которые отвечают за ближнее прикрытие базы. В подтверждение этого источник телеграм-канала Directorate4 приводит свидетельство местных жителей: в 10 километрах северо-восточнее базы был обнаружен один из сбитых беспилотников и двигатель зенитной ракеты «Панцирь-С1». Причем, если ранее, при аналогичных атаках на Хмеймим, «Панцирь» задействовал исключительно пушечные системы, то сейчас дроны были сбиты зенитной ракетой, отмечают эксперты портала Avia.pro.

На базе сообщают, что пострадавших или материального ущерба в результате инцидента нет. Хмеймим функционирует в штатном режиме. При этом отметим, что неизвестно о каких-либо ответных ударах по району, из которого были запущены дроны — во всяком случае, Минобороны об этом не сообщает.

Военный эксперт Борис Рожин в своем блоге предполагает, что атака была совершена из юго-западных районов провинции Идлиб. Группировки, орудующие в этой «зоне деэскалации», запускают самодельные дроны, вооруженные мини-бомбами и гранатами, с границы между провинцией Идлиб и провинцией Латакия, где и располагается база Хмеймим, пояснил РИА «Новости» военный эксперт Виктор Мураховский . Добавим, что расстояние от Хмеймима до линии соприкосновения (совпадающей с границей провинции Идлиб) — порядка 40 километров.

Именно оттуда, напомним, был совершен налет беспилотников на Хмеймим и базу ВМФ Тартус в начале января. Если быть точным, то сбитые и перехваченные беспилотники тогда вылетели из района, который, как считается, находится под контролем так называемой умеренной оппозиции. Запуск, впрочем, совершила одна из бригад «не совсем умеренной» ваххабитской коалиции « Ахрар аш-Шам » (запрещена в России ), ориентирующейся на Турцию. «Зона деэскалации Идлиб» (которую в силу разношерстности контролирующих ее группировок, прозвали «заповедником гоблинов») граничит с Турцией, и де факто входит в зону ее ответственности. В противном случае, Минобороны России не направило бы начальнику турецкого генштаба и главе национальной разведслужбы Турции напоминание, что Анкара обязана выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению режима прекращения боевых действий.

Кто на сей раз запустил дроны, не сообщается. Но, кто бы за этим ни стоял, такого рода попытки прощупать Хмеймим на прочность, уже превратились в своего рода рутину. Помимо уже упомянутой январской атаки, попытки нападения имели место в апреле и мае.

Кустарные изделия джихадистов без проблем сбиваются силами ПВО. Вероятно, боевики на сей раз решили «взять количеством»;

напомним, что речь шла об одновременной атаке как минимум десяти беспилотников. Есть предположения (впрочем, неподтвержденные), что информацию о безопасности Хмеймима боевикам «сливают» американцы. Но, как бы то ни было, нынешнее «прощупывание» показало, что незаметную атаку с воздуха провести не удалось.

«Панцирь», переданный сирийским войскам, оказался уязвимым перед израильскими ракетами (впрочем, эксперты полагают, что винить следует человеческий фактор), но эти ЗПРК, охраняющие Хмеймим, ни разу не оказывались неэффективными при отражении атак «джихад-дронов». «Панцирь» подтвердил, что может эффективно ловить «мелочь» в радиусе до 20 километров и на высоте до 15 км. Напомним, что не так давно американское издание National Interest называло «Панцирь-С» идеальным оружием для отражения массированных атак беспилотников. Сейчас этот вывод американских аналитиков получил еще одно практическое подтверждение.

С другой стороны, недооценивать кустарные ноу-хау боевиков не следует. В конце мая Китай представил новую модель боевого дрона — беспилотник вертолетного типа, который предназначен для бомбометания с малых высот. Заметим, что «пионерами» в создании таких аппаратов, к сожалению, стали боевики ИГИЛ . Китайцы взяли за основу самодельные дроны-бомбардировщики исламистов, и намерены открыть серийное производство.

Вообще, по мнению экспертов, Сирия превращается в своего рода испытательный полигон для беспилотников — техники, которая, по оценке футурологов, может всерьез потеснить традиционную авиацию. Разведывательные дроны активно применяли и наши ВКС. За время сирийской операции БПЛА совершили порядка 16 тысяч боевых вылетов. В воздухе могло находиться до полусотни дронов одновременно, напомнил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков