«Свести военный конфликт только к борьбе с С-400 не получится»

«Триумф» России: смогут ли США перехитрить С-400

США полагают, что добиться успеха в противовоздушных сражениях с противником, оснащенным перспективными зенитными ракетными системами типа «Триумф», можно только при объединении усилий и возможностей всех видов вооруженных сил. Однако российские эксперты подчеркивают — в случае гипотетической войны врагу также придется столкнуться со всеми видами Вооруженных сил РФ , а не с одной системой С-400.

Военно-воздушные силы США нуждаются в помощи сухопутных войск, чтобы перехитрить Россию, имеющую в своем распоряжении лучшую в мире зенитную ракетную систему (комплекс) С-400, заявил руководитель боевого командования ВВС США генерал Майк Холмс на этой неделе.

«В ходе ведения так называемых многодоменных боевых действий, которые мы как ВВС осуществляем совместно с сухопутными войсками, нам необходимо найти способы, которые позволят нам надежно нейтрализовать ЗРК С-400. Это позволит частям и соединениям намного эффективнее решать поставленные боевые задачи, чем раньше», — сказал генерал.

Холмс отметил, что боевые возможности ЗРК С-400 по сравнению с предшественницей этой системы, ЗРК С-300, существенно возросли. По его мнению, С-400 «Триумф» вполне обоснованно можно назвать убийцей американского истребителя 5-го поколения F-35.

«Россия постоянно развивает зенитные ракетные системы, относящиеся к оборонительному оружию. От комплекса к комплексу растут боевые возможности, особенно дальность поражения воздушных объектов», — подчеркнул генерал.

«Основная опасность для ВВС США — постоянно растущая дальность поражения любых воздушных объектов современными и перспективными зенитными ракетными системами вероятного противника. Это существенно ограничивает боевой радиус нашей авиации. Особенно это относится к устаревающим самолетам 4-го поколения, поскольку им требуется подойти значительно ближе к объекту удара, чтобы выполнить поставленную боевую задачу», — добавил он.

По мнению Холмса, увеличение дальности действия ЗРК противника также означает, что самолеты США, работая на предельную дальность, будут иметь меньше времени для действий с самолетами-заправщиками, и таким образом, у ВВС США существенно ограничатся возможности по изоляции района боевых действий.

Тем не менее генерал так и не сказал, что конкретно делать в этом случае, использовав в своем ответе весьма общие формулировки.

«Мы продолжаем работать над этой проблемой, используя при этом все наши инструменты, чтобы удостовериться, что у нас есть способ противостоять ЗРК вероятного противника. При этом очень важно, чтобы в нашем ответе учитывались все наши интегрированные возможности. Таким образом, это беспокойство является в определенном роде двигателем прогресса», — сказал Холмс, говоря о формах и способах борьбы с лучшей зенитной ракетной системой в мире.

По его словам, перспективная ЗРК «Триумф», развернутая в настоящее время в Сирии , обладает большой огневой производительностью, увеличенными возможностями по разведке воздушного пространства и может вести огонь на дальности до 400 км.

По данным Исследовательской службы конгресса США, эта система может эффективно бороться со всеми типами аэродинамических целей, нестратегическими баллистическими и крылатыми ракетами, в том числе с самолетами и другими воздушными объектами, выполненными по технологии стелс.

Когда Холмса спросили, собираются ли Военно-воздушные силы США усиливать свои возможности с помощью перспективного высокоточного оружия большой дальности (Long Range Precision Fires (LRPF) Missiles) или гиперзвуковыми ракетами, он заметил, что в настоящее время это не предусматривается, но разработки подобного оружия ведутся объединенными усилиями.

«У нас есть объединенные возможности по разведке и управлению боевыми действиями. Мы имеем различное высокоточное оружие, уже сегодня находящееся на оснащении наших ВВС. Все это мы можем эффективно пустить в ход в ходе ведения военных действий», — сказал генерал.

что США зря думают только о том, как бороться с С-400.

«Напрасно американские генералы разрабатывают способы и приемы борьбы только с зенитной ракетной системой С-400 «Триумф». Одной системой дело при таком раскладе отнюдь не ограничится», — пояснил Волков.

По его словам, в гипотетическом вооруженном конфликте примут участие все виды Вооруженных сил РФ, и в этом случае будет задействована вся система стратегических действий (операций) Вооруженных сил.

Эксперт подчеркнул, что в этом случае Верховное главнокомандование примет все возможные меры по срыву воздушного наступления противника, нанесению поражения его силам в воздушно-космической сфере, на земле и на море, предпримет все необходимые усилия для завоевания господства в воздухе.

К отражению ударов неприятеля будут привлечены все имеющиеся в распоряжении ВГК силы и средства: дальняя авиация, фронты и флоты, армии ВВС и ПВО, соединения и части ракетных войск и артиллерии, а также соединения и части специальных войск, в первую очередь РЭБ, — напоминает Сергей Волков, — и борьба примет комплексный характер.

«Так что гипотетическое вооруженное противоборство сведется отнюдь не к противостоянию самолетов ВВС США и ЗРК С-400», — подчеркнул полковник Волков.

По мнению специалиста, противник будет чувствовать себя очень неуютно, когда по его пунктам государственного и военного управления, узлам связи, авианосным ударным группировкам, аэродромам, группировкам войск начнет наносить удары дальняя и фронтовая авиация, соединения Военно-морского флота, а части РЭБ поставят радиоэлектронным средствам неприятеля помехи подавляющей мощности, парализовав средства связи и радиолокационной разведки.

«Безнаказанного избиения, как в случае с Ираком и Ливией, не будет», — предостерег специалист.

Кроме того, по его мнению, Вооруженные силы России в случае развязывания агрессии против нашей страны оставляют за собой полное право применить ядерное оружие.

Сначала — в демонстрационных целях, считает специалист, то есть одиночными пусками ракет с ядерными зарядами малой мощности с целью демонстрации возможностей ядерных сил по доставке специальных боеприпасов в заданный район и с заданной точностью. Затем, если противник не будет впечатлен, в ходе конфликта будут применены тактические ядерные боеприпасы.

Что касается зенитных ракетных систем С-400, а также других средств противовоздушной обороны, то, по мнению специалиста, они будут в ходе конфликта выполнять боевые задачи по защите важнейших пунктов государственного и военного управления, объектов экономики и группировок войск (сил) от ударов средств воздушно-космического нападения противника.