Серию атомных ледоколов проекта 22220 продлят

Заказ на строительство ещё двух атомных ледоколов проекта 22220 планируется разместить на Балтийском заводе, заявил в эфире телеканала «Россия 24» российский вице-премьер Юрий Борисов.
«Идёт строительство первой тройки. Для «Балтзавода» это будет приятно слышать: мы серьёзно собираемся разместить ещё два ледокола. То есть всего будет серия из пяти ледоколов», — отметил он.
В Санкт-Петербурге на Балтийском заводе строится три суда проекта 22220: головной ледокол «Арктика» и первый серийный ледокол «Сибирь» спущены на воду, второй серийный атомоход «Урал» пока находится на стапелях.
В начале мая на Балтийском заводе стартовали швартовые испытания ледокола «Арктика».
Осенью 2017 года, как передавало ФАН, ледокол «Илья Муромец» был спущен на воду в Петербурге.