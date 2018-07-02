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В России захотели возрождения МиГ-АТ
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В России хотят возродить производство самолетов МиГ-АТ 

Российская Газета 2 июля 2018
Фото: Фото: Simm/wikimedia.org
Министерство обороны Российской Федерации может снова начать использовать для подготовки летчиков учебно-тренировочный самолет МиГ-АТ. Объединенная авиастроительная корпорация может начать поставки этого самолета военному ведомству.
Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на генерального конструктора, вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации Сергея Короткова. "Минобороны рассматривает возможность для использования этого самолета как базового для основной подготовки. Старых самолетов нет, есть ресурсные показатели самолета", — заявил он.
Кстати, в ходе заседания совета по законодательному обеспечению оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества при Совете Федерации РФ Сергей Коротков также отметил, что сейчас в корпорации внедряют цифровые технологии по проектированию, цифровым двойникам изделий, электронному моделированию процессов функционирования систем и агрегатов. Все это значительно сокращает сроки создания новых образцов авиационной техники.
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев добавил, что самолет МиГ-АТ может начать поступать в авиационные части в 2023 году.
МиГ-АТ — российский реактивный учебно-тренировочный самолет. Первый полет совершил 21 марта 1996 года. Все работы по его производству после проигрыша в конкурсе на экспортные поставки были прекращены в 2010 году. Тогда победил Як-130.
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