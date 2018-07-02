В России захотели возрождения МиГ-АТ

В России хотят возродить производство самолетов МиГ-АТ

Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на генерального конструктора, вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации Сергея Короткова. "Минобороны рассматривает возможность для использования этого самолета как базового для основной подготовки. Старых самолетов нет, есть ресурсные показатели самолета", — заявил он.

Кстати, в ходе заседания совета по законодательному обеспечению оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества при Совете Федерации РФ Сергей Коротков также отметил, что сейчас в корпорации внедряют цифровые технологии по проектированию, цифровым двойникам изделий, электронному моделированию процессов функционирования систем и агрегатов. Все это значительно сокращает сроки создания новых образцов авиационной техники.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев добавил, что самолет МиГ-АТ может начать поступать в авиационные части в 2023 году.

МиГ-АТ — российский реактивный учебно-тренировочный самолет. Первый полет совершил 21 марта 1996 года. Все работы по его производству после проигрыша в конкурсе на экспортные поставки были прекращены в 2010 году. Тогда победил Як-130.