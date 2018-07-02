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Ядерную бомбу в США подвергли критике
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Военный эксперт раскритиковал новую ядерную бомбу в США 

РИА Новости 2 июля 2018
Фото: Фото : U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Brandi Hansen
Новая управляемая ядерная бомба США B61-12 — "показуха" для увеличения военного бюджета, считает профессор Академии военных наук Сергей Судаков.
ВВС США в июне провели первые квалификационные тесты управляемой ядерной бомбы B61-12. Во время испытаний использовались стратегические бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit. Испытания по тестовой сборке устройства прошли 9 июня на военном полигоне в штате Невада под руководством 419-й испытательной эскадрильи авиабазы Эдвардс. США планируют разместить B61-12 на военных базах в Европе — Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландах. По оценкам Бюджетного управления конгресса, за 30 лет (2017-2046) на модернизацию тактических ядерных сил планируется потратить 25 миллиардов долларов.
"Бомба B61-12 создана США из конъюнктурных целей для того, чтобы создать базис для своей оппозиции. По большому счету, эта бомба может представлять опасность только для стран третьего мира. Страны с нормальным ПВО ее собьют. B61-12 не представляет угрозы для России. Она разработана для того, чтобы увеличить военный бюджет США и отчитаться для избирателей. Это бизнес, показуха", — заявил Судаков в понедельник РИА Новости.
Как отметил эксперт, США приняли курс на модернизацию своего военно-технического потенциала и планируют принять на вооружение бомбу B61-12 на своих базах по всему миру, в том числе — в Южной Корее. По словам Судакова, эта бомба в корне отличается от тех, которые были до нее. Она стала меньше — более мобильной. Кроме того, предыдущая модификация бомбы нуждалась в специальных носителях. Бомба B61-12 может быть доставлена к цели более широким самолетным парком. По словам Судакова, увеличена мощность бомбы, но в современном мире бомбы не нужны, если есть интеллектуальные ракеты.
Авиабомбы B61-12 должны быть совместимы с платформами многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Ожидается, что первая партия B61-12 поступит на вооружение к 2020 году.
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