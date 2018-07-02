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Борисов подтвердил сроки поставок Су-57 в ВКС
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Борисов подтвердил сроки поставок истребителей Су-57 в ВКС 

Деловая газета «Взгляд» 2 июля 2018
Фото: РИА Новости
Испытания российского истребителя пятого поколения Су-57 идут по плану, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
«В этом году будет законтрактовано два самолета для опытной партии. Вообще у нас в планах ГПВ — 12 самолетов. Две эскадрильи», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 24». Слова вице-премьера передает РИА «Новости».
В субботу сообщалось, что контракт на поставку первой партии серийных самолетов Су-57 заключен. Отмечалось, что Минобороны рассчитывает получить 12 истребителей в 2019 году.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что заключение давно ожидаемых контрактов на пятое поколение российских истребителей является важнейшим событием, однако радоваться пока рано — остается еще много проблем.
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