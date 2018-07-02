Борисов подтвердил сроки поставок Су-57 в ВКС

Испытания российского истребителя пятого поколения Су-57 идут по плану, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
«В этом году будет законтрактовано два самолета для опытной партии. Вообще у нас в планах ГПВ — 12 самолетов. Две эскадрильи», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 24». Слова вице-премьера передает РИА «Новости».
В субботу сообщалось, что контракт на поставку первой партии серийных самолетов Су-57 заключен. Отмечалось, что Минобороны рассчитывает получить 12 истребителей в 2019 году.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что заключение давно ожидаемых контрактов на пятое поколение российских истребителей является важнейшим событием, однако радоваться пока рано — остается еще много проблем.