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В Луганске «прокачали» старый украинский Т-64А
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Луганская народная милиция «прокачала» старый украинский Т-64А 

Российская Газета 2 июля 2018
Фото: АР
Тогда эта машина весила 38 тонн. Первой из советских танков стала серийно вооружаться самой мощной в то время 125-мм пушкой с механизированным заряжанием, что позволило сократить экипаж до 3 человек. Машина получила двигатель мощностью в 700 л.с. и могла развивать скорость до 60 км/ч, имея запас хода по топливу до 500 км.
На танке был установлен не лазерный, а оптический дальномер и не было динамической защиты. Этим он существенно отличается от современных машин.
Если систему управления самостоятельно доработать проблематично, то над усилением стойкости к кумулятивным боеприпасам луганские танкисты поработали основательно. Они установили на танк блоки "реактивной брони" "Контакт". Сделали это везде, где только можно, в том числе прикрыли и корму башни, обезопасив машину от атак сзади.
Конечно, даже после такой "прокачки" танк-ветеран будет уступать более молодым машинам, но, как известно, многое зависит от профессиональных навыков танкистов, а они интенсивно занимаются боевой подготовкой на полигонах народной республики.
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