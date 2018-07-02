В Луганске «прокачали» старый украинский Т-64А

Луганская народная милиция «прокачала» старый украинский Т-64А

Тогда эта машина весила 38 тонн. Первой из советских танков стала серийно вооружаться самой мощной в то время 125-мм пушкой с механизированным заряжанием, что позволило сократить экипаж до 3 человек. Машина получила двигатель мощностью в 700 л.с. и могла развивать скорость до 60 км/ч, имея запас хода по топливу до 500 км.

На танке был установлен не лазерный, а оптический дальномер и не было динамической защиты. Этим он существенно отличается от современных машин.

Если систему управления самостоятельно доработать проблематично, то над усилением стойкости к кумулятивным боеприпасам луганские танкисты поработали основательно. Они установили на танк блоки "реактивной брони" "Контакт". Сделали это везде, где только можно, в том числе прикрыли и корму башни, обезопасив машину от атак сзади.

Конечно, даже после такой "прокачки" танк-ветеран будет уступать более молодым машинам, но, как известно, многое зависит от профессиональных навыков танкистов, а они интенсивно занимаются боевой подготовкой на полигонах народной республики.