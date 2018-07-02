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В Китае создали «лазерный АК-47»
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В Китае создали «лазерный АК-47» 

Lenta.ru 2 июля 2018
Фото: Xian Institute of Optics and Precision Mechanics
Специалисты Сианьского института оптики создали прототип стреляющей лазером винтовки ZKZM-500. Ее уже прозвали «лазерным АК-47», пишет South China Morning Post.
«Боль будет невыносимой», — рассказал один из создателей автомата.
ZKZM-500 имеет калибр 15 миллиметров и весит всего три килограмма. Винтовку относят к нелетальному оружию — при поражении кожа обугливается, также винтовка способна ослепить противника и повредить сетчатку глаза. При этом лазер настроен на невидимую частоту, поэтому человеческий глаз не сможет понять, откуда его атаковали.
Винтовка способна поражать цели на расстоянии до 800 метров, а также может быть установлена на автомобиль, лодку или самолет. Работает она от перезаряжаемых литиевых аккумуляторов, а от одного заряда способна произвести несколько тысяч двухсекундных выстрелов в течение 30 минут.
Предполагается, что первые образцы ZKZM-500 получат полицейские. На данный момент они ищут партнера с лицензией на производство оружия, чтобы начать серийное производство. Стоимость одной винтовки оценивается в 15 тысяч долларов.
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