В Китае создали «лазерный АК-47»

Специалисты Сианьского института оптики создали прототип стреляющей лазером винтовки ZKZM-500. Ее уже прозвали «лазерным АК-47», пишет South China Morning Post.

«Боль будет невыносимой», — рассказал один из создателей автомата.

ZKZM-500 имеет калибр 15 миллиметров и весит всего три килограмма. Винтовку относят к нелетальному оружию — при поражении кожа обугливается, также винтовка способна ослепить противника и повредить сетчатку глаза. При этом лазер настроен на невидимую частоту, поэтому человеческий глаз не сможет понять, откуда его атаковали.

Винтовка способна поражать цели на расстоянии до 800 метров, а также может быть установлена на автомобиль, лодку или самолет. Работает она от перезаряжаемых литиевых аккумуляторов, а от одного заряда способна произвести несколько тысяч двухсекундных выстрелов в течение 30 минут.

Предполагается, что первые образцы ZKZM-500 получат полицейские. На данный момент они ищут партнера с лицензией на производство оружия, чтобы начать серийное производство. Стоимость одной винтовки оценивается в 15 тысяч долларов.