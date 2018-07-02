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Запад испугался утечек о F-35 в Россию
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Запад испугался утечек о F-35 через Турцию в Россию 

Деловая газета «Взгляд» 2 июля 2018
Фото: Reuters
Лондон и Вашингтон обеспокоены стремлением Анкары одновременно приобрести американские самолеты F-35 и российские ЗРК С-400, секретная информация о малозаметном американском истребителе может «утечь» в Москву, пишет The Daily Telegraph.
Британское издание напоминает, что Лондон намерен закупить 138 американских самолетов F-35, четыре самолета уже прибыли на базу Королевских ВВС, вскоре они будут проходить полевые испытания на борту авианосца «Королева Елизавета», передает ИноТВ.
Совместное использование Турцией двух систем — российских С-400 и американских истребителей — приведет к утечке данных об уязвимостях F-35 в Россию, предостерегает издание со ссылкой на мнение экспертов.
Американский сенатор Крис Ван Холлен призвал приостановить продажу самолетов Анкаре до тех пор, пока она не откажется от российских систем. По его словам, покупка Турцией российских ЗРК «подвергнет риску национальную безопасность Соединенных Штатов и их союзников». «Если Турция купит обе системы, русским будет намного проще оценить возможности F-35, обнаружить и использовать его слабости. Это недопустимо», — заявил Ван Холлен.
Член специального комитета британского парламента по вопросам обороны Марк Франсуа в свою очередь заявил, что Британия вкладывает «огромные суммы денег» в американский истребитель «из-за технологии малозаметности». По его словам, Лондон остерегается, что эта способность F-35 будет скомпрометирована из-за продажи Турции С-400.
«Мы совершенно четко говорим приватно и публично: решение по С-400 качественно изменит американо-турецкие отношения таким образом, что исправить их будет очень непросто», — заявил заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.
Воздушные суда меньшего размера, в том числе истребители, системам ПВО обнаружить труднее, а потому данные об американской технологии «стелс» будут иметь огромную ценность для потенциального врага, говорится в статье.
По мнению военного аналитика Дугласа Барри, российскому командованию «будет интересно узнать в подробностях», как малозаметные истребители типа F-35 выглядят на радарах С-400. Он сказал, что турецкие власти не смогут гарантировать, что часть данных не утечет в Москвы. В то же время, продолжил эксперт, любая полученная информация «будет иметь значительную практическую военную ценность».
Ранее в Турции заявили, что президент США Дональд Трамп пообещал сделать необходимые шаги для поставки Анкаре истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
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