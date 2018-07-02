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Появились подробности испытаний «Кинжала»
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Источник рассказал об испытаниях гиперзвуковых ракет «Кинжал» 

РИА Новости 2 июля 2018
Фото: РИА Новости
Российский дальний бомбардировщик Ту-22М3 сможет нести до четырёх новейших гиперзвуковых ракет "Кинжал", заявил РИА Новости источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
Сейчас эти ракеты ставятся на истребители МиГ-31БМ (по одному ракетному комплексу на машину), которые обладают меньшей дальностью, по сравнению со стратегическими ракетоносцами.
"Ту-22М3, на котором будут испытываться "Кинжалы", сможет нести до четырёх таких ракет", — сказал собеседник агентства.

Нужна модернизация

Комментируя РИА Новости данную информацию, военный эксперт, член экспертного совета коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский отметил, что для адаптации Ту-22М3 под такое количество "Кинжалов" машина должна будет пройти серьёзную модернизацию.
"Потребуется серьёзная модернизация в части радиоэлектронного оборудования и укрепления внешней подвески, на которой могли бы размещаться эти ракеты. Видимо, эти моменты и будут отрабатываться в ходе испытаний", — сказал он.
По его словам, Ту-22М3 с "Кинжалами" сможет эффективно бороться с авианосными группировками потенциального противника. Мураховский отметил, что четыре "Кинжала" позволят бомбардировщику значительно повысить вероятность поражения важных целей, защищенных современными системами ПВО-ПРО.

Новая жизнь Ту-22

Эксперт подчеркнул, что установка "Кинжалов" на Ту-22М3 даст этой машине, стоящей на вооружении российской армии уже более 40 лет, новую жизнь.
"Я думаю, что это разумно и с экономической точки зрения — так мы не потратим много денег на разработку новых машин, а модернизируем существующие, "уходящие" в перспективе платформы — что МиГ-31, что Ту-22 — это самолёты с солидной историей", — пояснил Мураховский.
"Кинжал" и другие новейшие системы российского оружия были представлены президентом Владимиром Путиным 1 марта в послании Федеральному собранию. По его словам, гиперзвуковая ракета, способная развивать скорость в 10 Махов (10 скоростей звука), гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.
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