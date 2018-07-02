Южнокорейцы впервые показали перспективный KF-X

Южная Корея впервые показала перспективный истребитель KF-X

Южная Корея впервые продемонстрировала проектные изображения перспективного истребителя KF-X. Это случилось спустя 30 месяцев после запуска программы по его разработке.

Как сообщает портал Defense News, раскрытие проекта KF-X стало возможным после того, как администрация провела его предварительный анализ и приняла решение о переходе к следующему этапу. "Мы планируем завершить подробные проектные работы к сентябрю 2019 года и начать производство прототипов", — сообщил руководитель программы.

В Defense News отметили, что, судя по изображениям, самолет оснащен европейскими ракетными системами: четыре ракеты класса "воздух-воздух" Meteor расположены под фюзеляжем а две ракеты "воздух-воздух" IRIS-T установлены на соответствующих крылатых пусковых установках. Как добавили эксперты издания, это означает, что инженеры KF-X изменили конструкцию самолета, так как изначально перспективный истребитель планировали вооружить американскими ракетами.

Цель проекта — создание более 120 новейших истребителей для замены устаревших F-4S и F-5S. Первый полет запланирован на 2022 год, а испытания будут длиться до 2026 года, сообщает издание.