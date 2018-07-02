Раскрыты подробности испытаний ракеты Путина

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Источник: гиперзвуковые ракеты «Кинжал» испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Гиперзвуковые ракеты из состава новейшего комплекса "Кинжал" испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3, сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
"Кинжал" испытают на Ту-22М3", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что "на одном бомбардировщике будут испытываться сразу несколько гиперзвуковых ракет". Сроки начала испытаний источник не назвал.
ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.
Впервые о комплексе "Кинжал" сообщил президент РФ Владимир Путин в марте этого года. Ракета комплекса летит на скорости в 10 раз быстрее звука и способна преодолевать все существующие и перспективные системы ПРО и ПВО. В состав "Кинжала" входит истребитель МиГ-31К, способный нести только одну гиперзвуковую ракету.
Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей. Был принят на вооружение в 1989 году. Всего построено около 500 самолетов Ту-22М различных модификаций. Ведутся работы над новой версией самолета — Ту-22М3М (в августе совершит первый полет).
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